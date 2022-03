Die Eistheke im Eiscafé Dolomiten beginnt, sich langsam wieder zu füllen. Noch ist etwas Platz in der Auslage. „15 bis 20 Eissorten sollen vorerst genügen“, sagt Werner Braun, der zusammen mit Immacolata Tripaldi-Braun seit 35 Jahren hinter der Theke des Eiscafés steht.

Mit dabei die Sorte „Amore mio“. „Eine von den fünf am meisten gefragten Eissorten.“ Ein Eis auf Zabaione-Basis mit Amarena-Kirschen, Nüssen und Schokoladenteilchen. Sie ist eine vor vier Jahren von Werner Braun kreierte Eissorte, die offenbar den Geschmack vieler Lauterer getroffen hat.

Wohl dem, der dieser Tage bei den ersten warmen Sonnenstrahlen der Frühlingssonne auf den Freisitzen des Eiscafés einen Platz belegen kann. Braun: „Die Freisitze sind wieder begehrt.“ Knapp 20 Tische befinden sich vor dem Eiscafé Dolomiten, und fast alle waren sie Mittwochvormittag von Sonnenanbetern in Beschlag genommen. Die Winterpause, in der das Café hauptsächlich Kuchen und heiße Waffeln anbietet, neige sich dem Ende zu, sagt Werner Braun. Auch wenn die Temperaturen tagsüber auf die 20-Grad-Marke zukletterten, seien die frühen und späten Stunden noch sehr frisch. Entsprechend ruhig sei das Leben in den Straßen der Stadt um die Stiftskirche. Nur langsam werde die City besser frequentiert. „Viele Menschen tragen weiterhin Masken.“ Corona sei noch nicht vorbei, viele Menschen noch immer verängstigt.

„Es ist noch lange nicht so wie vor der Pandemie“

Der ständige Wechsel der Verhaltensregeln habe bei den Leuten zu Unsicherheiten geführt, sagt Werner Braun und freut sich auf eine hoffentlich bessere Zeit. Im gleichen Atemzug nennt er die Unsicherheit, die der von Russland ausgelöste Krieg gegen die Ukraine mit sich bringt. „Es ist noch lange nicht so wie vor der Pandemie. Die Frequenz fehlt.“ Umso mehr freut er sich, dass ihm Stammgäste auch über die Wintermonate die Treue gehalten haben. Zufrieden ist er über die Zuteilung der Corona-Fixkosten-Hilfe für das zweite Halbjahr 2021. Die habe den Verlust etwas abgefedert.

Sein Blick fällt auf die runde Holzbank vor der Adlerapotheke. Die werde wie eh und je gut angenommen. „Die Leute holen sich ihr Eis an der Theke, halten bei Sonnenschein nach einem freien Plätzchen auf der Bank Ausschau und genießen die Leckerei.“