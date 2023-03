Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum 100. Mal finden in diesem Sommer die Salzburger Festspiele statt. Obwohl auch hier das Programm massiv gekürzt wurde, geht das Mysterienspiel „Jedermann“ traditionsgemäß über die Bühne am Dom. Hugo von Hofmannsthals „Spiel vom Sterben des reichen Manns“ steht zum 100. Mal auf dem Terminplan. In der allerersten Aufführung am 22. August 1920 spielte der legendäre Alexander Moissi die Figur des „Jedermann“. Als seine Gefährtin stand eine Schauspielerin aus Kaiserslautern auf der Bühne.

Der erste „Jedermann“ wurde von Max Reinhardt inszeniert, der die Salzburger Festspiele ins Leben rief und heute als überragender Theatermacher