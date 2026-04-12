Es ruckelt noch bei der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA). Warum es bei Krankenhäusern länger dauert, welche Probleme Praxen haben und was als nächstes kommt

Bereits seit Januar 2025 hat jeder gesetzlich Versicherte eine elektronische Patientenakte (ePA), sofern er nicht widersprochen hat. Seit Oktober ist sie verpflichtend, das heißt, dass Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken sie befüllen müssen.

Welchen Nutzen habe ich als Patient überhaupt von der ePA?

Da alle behandelnden Ärzte in der ePA sehen, welche Behandlungen bereits erfolgt sind, welche Befunde erstellt und welche Medikamente verschrieben wurden, können unnötige Doppelbehandlungen und Wechselwirkungen vermieden werden. Außerdem sind Patienten besser informiert, weil sie die Befunde einsehen und so beim Arztbesuch beispielsweise gezielter Fragen stellen können, wenn sie sich die dazugehörige App ihrer Krankenkasse heruntergeladen haben.

Welche Daten sind in der ePA bis jetzt gespeichert?

Als erstes wurden die verschriebenen Medikamente eingestellt, in die sogenannte Medikationsliste. Seit Oktober müssen Ärzte Dokumente aus der Behandlung, zum Beispiel Arztbriefe und Befundberichte, einstellen. Auf Wunsch des Versicherten können sie beispielsweise auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Daten zur Pflege oder Hinweise zu Organspende oder Patientenverfügung in die ePA hochladen

Wie läuft die Einführung und Nutzung der ePA in den Kaiserslauterer Praxen?

„Wir können drauf zugreifen und nutzen sie“, ist Allgemeinmediziner Jonas Fröhlich, Vorsitzender der Ärztlichen Kreisvereinigung, im Großen und Ganzen zufrieden. „Aber es fehlt noch sehr viel.“ Das Hauptproblem sind die Dateiformate. „Derzeit sind nur pdf-Dateien möglich. Das heißt, ich sehe einen Haufen Briefumschläge, aber es steht nicht drauf, was drin ist“, macht er deutlich. „Eine Volltextsuche ist auch noch nicht möglich – aber angekündigt.“ Andere Dateiformate, zum Beispiel von Bildern wie MRT oder Röntgenbildern, kommen zwar in den Praxen an, können aber ebenfalls noch nicht in die ePA geladen werden. Auch bei den Medikamenten fehlt noch der volle Überblick: „Die Medikationsliste zeigt im Unterschied zum angekündigten Medikationsplan nur, was verschrieben wurde, aber nicht, welche Menge wann genommen wird.“ Aber sie sei auf jeden Fall „besser als nichts“.

Was fehlt bisher noch alles in der ePA und wann soll es kommen?

„Der Medikationsplan ist der nächste Schritt“, sagt Bundestagsabgeordneter Matthias Mieves, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages. „Er wird noch diesen Sommer kommen.“ Die Medikationsliste werde schon sehr gut genutzt, „sie wird rund 20 Millionen Mal pro Woche abgerufen“, nennt er aktuelle Zahlen von der Gematik, der Gesellschaft, die die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreibt. Als weiterer Schritt wird die Suchfunktion innerhalb der Dateien eingeführt, „in der zweiten Jahreshälfte“; derzeit könne man aber schon nach Dateinamen suchen. Das Einstellen von Labordaten sei ebenso für die zweite Jahreshälfte geplant. Bilder sollen auch künftig hochzuladen sein, doch einen konkreten Zeitplan gebe es noch nicht.

Gibt es in Kaiserslautern Praxen, die die ePA noch nicht eingeführt haben?

„Ich kenne nur sehr wenige Hausarztpraxen, die die ePA nicht nutzen“, sagt Fröhlich. Und der ehrenamtlich als ePA-Coach arbeitende Heinz Baumann, dessen Aufgabe die Information vor allem älterer Bürger ist, nennt Gründe – und hat Verständnis: „Wenn ein Arzt kurz vor dem Ruhestand ist, dann überlegt er, ob es sich noch lohnt, die aufwendige technische Umstellung auf sich zu nehmen.“

Hat es Folgen für die Praxen, wenn sie die ePA nicht befüllen?

Seit dem 1. Januar drohen Arztpraxen bei Nichterfüllung dieser Pflicht Sanktionen: Honorarkürzungen von einem Prozent und eine Kürzung der Telematikinfrastruktur-Pauschale, die sie als Förderung zur Einführung der ePA bekommen. Erschwerend kommt in Deutschland hinzu, dass es rund 200 verschiedene Systeme an Praxisverwaltungssoftware gibt, so dass jede Praxis sich ihre Lösung zum Datenaustausch selbst basteln muss.

Im Westpfalz-Klinikum wurde bis vor Kurzem noch nicht wirklich mit der ePA gearbeitet. Warum nicht? Wie ist der Stand dort inzwischen und woanders?

„Die Software für Krankenhäuser ist noch komplexer als für Praxen, deshalb haben sie mehr Zeit bekommen“, erläutert Mieves. Erst seit 1. April müssen sie Sanktionen fürchten. Doch rund 80 Prozent der Häuser waren laut Mieves Ende März schon angeschlossen, allerdings noch lange nicht mit allen Funktionen. Im Westpfalz-Klinikum waren zu der Zeit „die technischen und organisatorischen Voraussetzungen“ laut Klinik-Sprecher Ralph Arnold geschaffen, aber die ePA wurde bis dahin „im Haus nur punktuell eingesetzt“. Das Klinikum legte besonderen Wert darauf, die gesetzlich vorgesehenen Fristen einzuhalten. Auf Patientenwunsch erfolgte die Einbindung vorhandener ePA-Daten vor dem 1. April über manuelle Verfahren.

In der Lutrina-Klinik bestand das Problem laut Sven Käufer von der Klinikverwaltung nicht. „Wir sind eine reine Belegklinik, alle Patienten waren zuvor beim behandelnden Arzt im Lutrina-MVZ.“ Das Medizinische Versorgungszentrum arbeite mit der ePA, so dass alle Daten ohnehin vorliegen, wenn die Patienten in die Klinik kommen.