Runde eins eines gigantischen Kammgarn-Wochenendes: Die Emil Bulls feierten ihre „25 To Life Birthday Bash“-Tour im Kasino – endlich! Und die Geburtstagsmeute war am Start. So laut und energisch, dass sogar der Bulls-Sänger höchstpersönlich kurz um „Contenance“ bitten musste.

Hammergeil! Anders kann man die letzten zwei Konzerte im Novemberprogramm der Kammgarn nicht nennen. Der erste von beiden gehörte einer Band, die endlich, endlich mal ihr vierteljahrhundertjähriges