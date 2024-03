Die Wiedereröffnung des „Eiscafé Rialto“ nach der Winterpause war Sam Hosseinzadeh (24) eine üppige Luftballongirlande wert. In den Farben Rot, Weiß und Blau sollen sie Passanten ein freudiges Ereignis signalisieren: In der Mühlstraße in Kaiserslautern hat Anfang März die Eissaison begonnen.

Eigentlich sollten die Farben der Ballons jene im Ladeninnern der Eisdiele widerspiegeln. Doch Ballons in den Pastellfarben Grün, Gelb und Hellblau hat der Nachfolger der Familie Minicucci nicht bekommen. Viele Lauterer bedauern noch immer den Rückzug der Familie mit Eismacher Rocco und seinen Söhnen Antonio und Mario in ihre norditalienische Heimat. Vor 54 Jahren hat die Familie den Geschmack des Südens nach Kaiserslautern gebracht.

Nachfolger Sam Hosseinzadeh will die italienische Eistradition im „Rialto“ fortführen. „Ich bin froh, dass es wieder losgeht“, sagt der junge Mann. Im Ladenlokal hat sich nichts verändert. Zur Rechten erinnert ein Farbfoto der Rialto-Brücke an einen Stadtteil in Venedig, zur Linken signalisieren Familienbilder der Minicuccis sowie ein Foto der Schlüsselübergabe im vergangenen Jahr, dass es mit dem „Rialto“ weitergeht.

Kuchen backt er mit der Mama selbst

Noch ist die Theke nur zur Hälfte mit Eissorten gefüllt. Süße Leckereien wie Karottenkuchen und Bienenstich ergänzen das Angebot. Die Kuchen backt Hosseinzadeh mit seiner Mutter Mojgan selbst. Außerdem gibt es italienische Croissants und Schoko-Eclairs. An neuen Sorten, etwa Safraneis mit Pistazien und blaues Zuckerwatteeis, die der 24-Jährige bereits im vergangenen Jahr angeboten hat, will er festhalten. „Die Sorten waren gefragt.“ Premiere haben ein „Raffaelo Eisbecher“ und ein „Affogato Espresso“. Wegen der allgemeinen Preissteigerungen kostet eine Kugel Eis zehn Cent mehr, jetzt 1,50 Euro.

Der junge Eismacher ist in Kaiserslautern aufgewachsen und zur Schule gegangen, seine Eltern sind aus dem Iran. Er ist froh, dass viele Kunden, die den Minicuccis die Treue gehalten haben, weiter den Weg ins „Rialto“ finden. Rocco, von dem er das Eismachen gelernt hat, sei ein guter und strenger Lehrer gewesen. „Ich habe viel von ihm profitiert.“ Verzichten muss der Nachfolger auf jene Walnüsse und selbstgebrannten Mandeln, die Rocco nach der Winterpause immer aus Italien mitgebracht hat. Jetzt stammen diese Zutaten aus Kalifornien. Den Minicuccis gehe es gut. „Wir stehen in Verbindung.“ Nicht ausschließen will Hosseinzadeh, dass Mario ihn demnächst in Kaiserslautern besucht.