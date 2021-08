Familienbande: Dass sich in Alsenborn seit geraumer Zeit mit dem JFV Fritz-Walter-Jugend eine Talentschmiede entwickelt, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Spätsommer vergangenen Jahres debütierte mit dem damals 16-jährigen Julien Riedl einer der jüngsten Spieler in der Vereinshistorie des SV Alsenborn in der ersten Mannschaft. Riedl? Da war doch was. Und tatsächlich: Nach Großvater Hannes und Papa Thomas könnte Julien in dritter Generation Fußball-Profi werden. Eine außergewöhnliche Familiengeschichte.

Wenn der Vater mit dem Sohne. In der fast 60-jährigen Historie der Fußball-Bundesliga gibt es jede Menge Beispiele dafür, dass Talent durchaus vererbbar ist – und Jungs ihren Vätern nacheifern. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Zusammengerechnet kommen Hannes (441) und Thomas Riedl (189) auf 630 Bundesligaspiele. In dieser „Vater-Sohn-Statistik“ belegen die Riedls damit die Spitzenposition, noch vor Rolf und Oliver Kahn oder Günter und Stefan Kuntz.

Dass mit Julien bereits die dritte Riedl-Generation von einer Profi-Karriere träumt, war bis vor kurzem so nicht zu erwarten. Gestartet in der Akademie des SK Austria Kärnten, danach bis zur D-Jugend in der Fußballschule von Axel Roos, galt der Filius lange Zeit zwar als durchaus begabter Kicker. Mehr aber nicht. Das Talent, das einem angeblich so selbstverständlich in die Wiege gelegt wird, konnte er lange Zeit gut verbergen. „Er hat mitgespielt“, bringt es Vater Thomas augenzwinkernd auf den Punkt.

24 Stunden für den Fußball

Doch der Ehrgeiz wuchs. Der Traum vom Profi-Fußball, dem jedes Kind verfällt, erhielt urplötzlich Konturen. Was folgte, war eine Leistungsexplosion. Kinder in der Pubertät sind schließlich immer für Überraschungen gut.

„Seitdem lebt er den Fußball, hat seine Ernährung darauf ausgerichtet und lebt 24 Stunden für den Fußball “, schwärmt Thomas Riedl von seinem „Kapitän und Schlüsselspieler“ bei den A-Junioren der Fritz-Walter-Jugend. Übrigens mit der Rückennummer 23 – eine Hommage an Papa Thomas, der diese Nummer einst selbst trug. Der ist von den Fähigkeiten seines Filius überzeugt: Julien könne ein Spiel lesen, sei schnell und technisch stark.

Erst mal Abi machen

Der so Hochgelobte hat dafür eine einfache Erklärung: „Je älter man wird, desto mehr wird einem klar, was wichtig ist im Leben. Und für mich ist es der Fußball.“ Der Ehrgeiz wuchs im Laufe der Zeit – und je älter er wurde, desto konkreter nahm der Plan Profi-Fußballer Gestalt an. Der Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums wurde im vergangenen November 17, doch im Gespräch wirkt er deutlich reifer, abgeklärter. Ein höflicher junger Mann, der nicht so recht in die auf Anerkennung und Likes gierende Instagram-Generation passen will. Sein Nahziel: das Abitur. „Ich habe zwar ein paar grobe Gedanken für die Zeit danach, aber das lasse ich mal auf mich zukommen.“

Der große Großvater

Die Vita von Großvater Hannes kennt Julien nur aus Erzählungen und Archivaufnahmen der Sportschau. Er wurde gerade eingeschult, als sein Opa im Alter von 60 Jahren viel zu früh gestorben ist. Der gebürtige Pirmasenser Johannes „Hannes“ Riedl hatte seine wohl beste Zeit als Fußballer zwischen 1974 und 1981, als er allein für den 1. FC Kaiserslautern insgesamt 215 Bundesligaspiele bestritt. Seine Karriere startete er beim FK Pirmasens, ehe er 1968 als aktueller Jugend-Nationalspieler zum MSV Duisburg in die Bundesliga wechselte. Mit gerade mal 18. Von Duisburg ging es zu Hertha BSC Berlin (1972 bis 1974), es folgte der Wechsel auf den Betzenberg. Spätere Bundesliga-Stationen waren Arminia Bielefeld und Kickers Offenbach.

Zurück zum FCK

Sein letztes Bundesligaspiel bestritt Hannes Riedl im März 1984: Im alt-ehrwürdigen Olympiastadion in München unterlag er mit seinen Offenbachern 0:9 gegen die Bayern. Kein wirklich schöner Abschied von der großen Fußball-Bühne. Nach einem Trainer-Engagement beim SV Edenkoben wechselte Riedl erneut auf den Betzenberg – als Fanbeauftragter.

Profi mit 18

Auch Sohn Thomas unterschrieb mit 18 seinen ersten Profivertrag, seinen Einstand im Bundesliga-Trikot des 1. FC Kaiserslautern feierte er aber erst rund eineinhalb Jahre später – beim müden 0:0 der Roten Teufel gegen den TSV 1860 München. Was folgte, war eine Horror-Saison für den FCK – mit dem dramatischen Abstieg 1996 in die Zweite Liga. Nicht gerade ein perfekter Nährboden für aufstrebende Jung-Profis. Doch Thomas Riedl half mit, den „Betriebsunfall“ zu reparieren: Der direkte Wiederaufstieg und die Meisterschaft 1998 sind für alle Zeiten in der Bundesliga-Chronik verewigt.

Lebende Legende

Nach seinem dreijährigen Gastspiel bei den Münchner Löwen, wo er dank seines legendären Derby-Treffers im Jahr 1999 gegen die Bayern noch heute als lebende Legende gilt, kehrte Thomas Riedl 2001 zum FCK zurück. Doch das Schicksal hatte für ihn noch eine Überraschung parat: Denn Riedl stieg nicht nur in seinem ersten Profijahr beim 1. FC Kaiserslautern ab, sondern auch in seinem letzten. Einen Stammplatz hatte er zu dieser Zeit kaum noch, so reifte recht früh der Gedanke an einen Wechsel. Luftveränderung nennt man das wohl. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung landete er im österreichischen Kärnten.

In Österreich in der Kabine

Es begann eine Zeit, von der Sohn Julien noch heute schwärmt: „Ich durfte als Kind fast immer dabei sein, ob in der Kabine oder nach dem Spiel auf dem Platz.“ Was ihn begeisterte, war die Kameradschaft innerhalb des Teams seines Vaters. „Da war für mich klar, dass ich das später auch erleben möchte.“ Vorläufiger Höhepunkt der noch jungen Karriere: die Meisterschaft mit der B-Jugend im vergangenen Sommer. Mit Vater Thomas als Trainer. Weitere Erfolge nicht ausgeschlossen.

Bis der Ball endlich wieder rollen kann, arbeitet er an seinen individuellen Schwächen, legt Sonderschichten beim Waldlauf und beim Krafttraining ein. Und wenn es sich ergibt, kickt er mit seinen beiden Brüdern und Nesthäkchen Juliana im Garten. Die zwölfjährigen Zwillinge Lenny und Joel spielen in der U13 des 1. FC Kaiserslautern und haben nach Ansicht ihres älteren Bruders „durchaus Potenzial“. Es scheint also doch etwas dran zu sein an dem Talent und der Wiege.