Seit frühster Jugend prägte der 1. FC Kaiserslautern ihr Leben. Auf vielfache Weise engagierten sie sich für den Klub Fritz Walters: Günter Klingkowski, Fritz Kuby und Hartmut Emrich. Als Rechnungsprüfer erfüllten sie über viele Jahre eine verantwortungsvolle Aufgabe beim Klub ihres Herzens. Diese Zeit ging dann aber bei der Jahreshauptversammlung des 1. FCK zu Ende. Das Trio kandidierte nicht mehr für dieses Amt.

Auf welch große Tradition der 1. FC Kaiserslautern zurückblickt, das wird einem vor dem Denkmal der fünf Weltmeister von 1954 bewusst. Auf dem Betzenberg, vor dem Eingang zur Westkurve, künden Fritz und Ottmar Walter, Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer von der ruhmreichen Vergangenheit des 1. FCK. Auch wenn Günter Klingkowski, Fritz Kuby und Hartmut Emrich als Fußballer keine Welt- und keine deutsche Meisterschaft gewonnen haben, so haben doch auch sie einen Platz in der Geschichte der Roten Teufel. Und da passt es, dass sie sich zu einem Gespräch über ihre Zeit beim 1. FCK vor dem Denkmal der Lauterer Helden von Bern eingefunden haben.

„Ja, ich habe sie alle gekannt“, sagt Kuby, der Älteste unter den drei ehemaligen Rechnungsprüfern. Dabei zeigt er auf Fritz Walter und erzählt, wie er „als Bub“ den Kapitän des 1. FCK kennenlernte. Das war in der elterlichen Metzgerei. „Der Fritz“ und die anderen FCK-Spieler kehrten in den harten Nachkriegsjahren dort regelmäßig ein und bekamen ein warmes Essen mit einem ordentlichen Stück Fleisch serviert. Kein Wunder, dass der junge Fritz Kuby auch Fußball spielen wollte.

Dreimal in der Walter-Elf gespielt

Das tat er dann auch – natürlich im Trikot des 1. FCK. Obgleich es schon mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt, gerät der gebürtige Lauterer ins Schwärmen bei der Erinnerung an das Jahr 1952, als er „dreimal in der Walter-Elf“ spielte. „Das war der Höhepunkt meiner Fußballerlaufbahn“, sagt der rüstige Lauterer, der zuerst bei Pfaff eine kaufmännische Lehre absolvierte, sich später noch zum Metzger ausbilden ließ und anschließend den elterlichen Betrieb übernahm. Auch nachdem er mit dem Fußballspielen aufgehört hatte, blieb er mit dem FCK eng verbunden. Viele Jahre bekleidete Fritz Kuby das Amt des Rechnungsprüfers, und er war es dann auch, der Günter Klingkowski fragte, ob er ihn nicht bei dieser Aufgabe unterstützen wolle. In Klingkowski fand Kuby einen Mitstreiter, der sich wie er mit der Stadt und ihrem berühmten Fußballklub identifizierte.

Ritterschlag für den jungen Fußballer

Für die Roten Teufel zu spielen, das war auch für Günter Klingkowski, den gebürtigen Lauterer, ein Herzenswunsch. Und auch er hatte sein besonderes Fritz-Walter-Erlebnis. Als wäre es erst gestern gewesen, erinnert sich der 82-Jährige an sein erstes Spiel für den FCK. „Wir spielten gegen den FK Pirmasens, und nach der Partie kam Fritz Walter zu uns und hat uns die Hand geschüttelt.“ Für den jungen Fußballer kam das einem Ritterschlag gleich. Nicht nur seinem Klub hielt Günter Klingkowski die Treue, auch seiner Heimatstadt Kaiserslautern, in der er sein ganzes berufliches Leben verbrachte, als Leiter des Liegenschaftsamtes. Mittlerweile lebt Klingkowski aber nicht mehr ständig in Kaiserslautern. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er ein zweites Mal und lebt seitdem „im Ausland“, in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden.

Fast jedes Heimspiel in der Westkurve verfolgt

Der Dritte im Bunde ist Hartmut Emrich. Im Gegensatz zu Klingkowski und Kuby wurde er nicht in Kaiserslautern geboren, sondern in Wolfstein (Kreis Kusel). Was er mit den beiden anderen gemeinsam hat, ist seine tiefe Verbundenheit mit dem FCK. So habe er in seiner Jugend fast jedes Heimspiel der Roten Teufel besucht, „und zwar immer in der Westkurve“, erzählt Emrich, der mit seinen 67 Jahren der Benjamin des Rechnungsprüfer-Trios ist. Im Jahr 2002 wurde der Sparkassenbetriebswirt in den Aufsichtsrat des FCK berufen, und ab 2016 war er neben Klingkowski und Kuby der dritte Mann in Sachen Rechnungsprüfung.

Aufgrund ihrer wichtigen Aufgabe waren die drei Herren mit den geschäftlichen Dingen des Vereins bestens vertraut. Dabei beschränkten sie sich nicht nur auf das Prüfen, sondern sie machten auch Vorschläge, um den mehr und mehr in eine Schieflage geratenen Verein wieder auf Kurs zu bringen. Doch dabei fanden sie wenig Gehör. Warum? Der häufige Wechsel in der Führungsetage des FCK sei ein Grund dafür gewesen. Dass sich der FCK jetzt in einer so überaus schwierigen finanziellen Lage befindet und zudem sportlich um den Verbleib in der Dritten Liga kämpfen musste, schmerzt Klingkowski, Kuby und Emrich sehr. Günter Klingkowski hofft auf bessere Zeiten für den traditionsreichen Klub vom Betzenberg. Damit spricht er seinen beiden Kollegen – und sicher auch den stummen Helden von Bern – aus der Seele.