Bis zur Sanierung ihres Dorfplatzes müssen sich die Siegelbacher nach dem aktuellen Stand der städtischen Planungen noch eine Weile gedulden. Der Leiter des Referats Grünflächen nannte den Beiratsmitgliedern die Gründe.

Auf Wunsch des Ortsbeirats informierte Referatsleiter Gerhard Prottung in der Sitzung am Donnerstagabend über den aktuellen Stand in Sachen Dorfplatz-Sanierung. Die verhältnismäßig