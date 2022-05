Die Umsätze im Handwerk steigen, die Zahl der Beschäftigten geht zurück – das geht aus aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Das Handwerk ist wirtschaftlich attraktiv, digital, technologisch auf dem neusten Stand – dennoch hat der Berufsstand mit Fachkräftemangel zu kämpfen. Woran liegt das?

Steffen Kluge, Abteilungsleiter am Berufs- und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer in Kaiserslautern, ist überzeugt: „Die Möglichkeiten und die Bandbreite des Handwerks sind zu wenig bekannt. Die Leute wissen oft nicht, was modernes Handwerk ist. Stattdessen dominieren veraltete Vorstellungen.“ Hinzu komme, dass vielen jungen Menschen eine akademische Laufbahn nahegelegt würde: „Hier braucht es auch bei Eltern und Lehrern Aufklärung darüber, was das Handwerk zu bieten hat.“ Wie modern es dabei mittlerweile zugeht, zeigt das BTZ, das in 21 Werkstattbereichen aus- und weiterbildet.

Mathias Strufe, Beauftragter für Innovation und Technologie, präsentiert stolz die neuste Virtual-Reality-Anwendung aus dem Kfz-Bereich: Mit VR-Brille, Joysticks und der Software „Wrench“ lässt sich in einer virtuellen Werkstatt an einem Fahrzeug herumschrauben. Über einen großen Bildschirm kann nachvollzogen werden, was der VR-Brillenträger sieht. „Die Anwendung bezieht auch die Schwerkraft mit ein, also wenn mir Werkzeug runterfällt, muss ich mich bücken um es aufzuheben“, führt Strufe aus.

Das ist nur ein Beispiel für die Anwendung von VR-Technologie in der Handwerks-Ausbildung: Daneben verfügt das BTZ über einen Schulungsstand zum virtuellen Lackieren und zwei Geräte zum virtuellen Schweißen auf Augmented-Reality-Basis. Seit fünf Jahren setzt das BTZ VR-Technologie in der Ausbildung ein. Dabei stellt die Software Wrench derzeit die neuste Anschaffung dar, bald soll die Ausstattung noch um einen Baumaschinensimulator ergänzt werden.

Unkompliziertes „Reinschnuppern“ möglich

VR-Anwendungen können jedoch niemals die Praxis ersetzen, betont Kluge: „Es können aber Grundlagen gelegt werden, was die Fehlerquote bei den ersten praktischen Versuchen senkt.“ Das spare Materialkosten und trage zur Arbeitssicherheit bei, da im virtuellen Raum Fehler gemacht werden können, ohne dass eine Verletzungsgefahr besteht. Aber auch für die Lehre seien die neuen Technologien ein Gewinn: „Beim virtuellen Schweißen kann der Ausbilder dem Auszubildenden direkt Rückmeldung geben. In der Praxis ist die Kommunikation durch Schutzausrüstung und Lautstärke erschwert“, so Kluge. Die Anwendungen seien häufig ähnlich wie Computerspiele aufgebaut, ergänzt Strufe: „Das motiviert beim Lernen. Es können Wettbewerbe ausgetragen werden und auch die objektive Rückmeldung durch das Gerät ist ein Vorteil.“

Doch nicht nur die Auszubildenden profitieren von den neuen Technologien. Auch junge Menschen, die sich für eine Ausbildung im Handwerk interessieren, können sich im virtuellen Raum ausprobieren und so einen praktischen Eindruck vom Beruf gewinnen. Ellen Thum, Pressesprecherin der HWK in Kaiserslautern, meint dazu: „Durch Ausprobieren mit VR-Technologien können Schüler hier in kurzer Zeit viele verschiedene Berufsbilder kennenlernen.“ Nicht zuletzt haben auch die Handwerks-Betriebe einen Mehrwert davon: Die Lehrlinge erlernen am BTZ den Umgang mit neuen Technologien und erwerben so Kenntnisse, die im Betrieb vielleicht noch nicht vertreten sind.

E-Learningplattform am Start

Digitalisierung beschränkt sich am BTZ aber nicht nur auf VR-Technologien: Die E-Learningplattform Electude bereitet technische Lerninhalte mit Text, Animation und Videos ansprechend auf. Nach einer zweijährigen Pilotphase seien nun Verhandlungen über eine dauerhafte Anwendung im Gange, berichtet Kluge.

Die Digitalisierung wird hier als Chance wahrgenommen, nicht als Risiko: „Das Handwerk hat mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Durch die Digitalisierung kann eine Effizienzsteigerung erzielt werden und dadurch auch fehlendes Personal ersetzt werden. Andersherum macht die Digitalisierung das Handwerk auch attraktiver“, meint Kluge, aber: „Es ist auch eine Herausforderung, immer auf dem neusten Stand zu bleiben.“

Bei einem Gang durch die Werkstätten des BTZ wird deutlich: Das Handwerk hat sich in vielerlei Hinsicht gewandelt. „Im Bereich des Arbeitsschutzes tut sich einiges, beispielsweise können durch modernere Maschinen Staub, Lärm und Abgase reduziert werden“, erläutert Kluge im Werkstattbereich Straßenbau. Bei den Kraftfahrzeugmechatronikern sei besonders auffällig: „Durch die technologische Entwicklung steigen die Anforderungen an Handwerker. der Kfz-Mechatroniker muss sowohl in der Lage sein, Fahrzeuge von vor 20 Jahren zu reparieren, als auch die neusten Modelle mit all ihren Assistenzsystemen. Daher sind Auszubildende mit einem guten technischen Verständnis gefragt“, so Kluge.

Info: Nacht des Handwerks

Wie sieht das moderne Handwerk konkret aus? Das soll am kommenden Samstag, 7. Mai, im Berufs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer in Kaiserslautern erfahrbar sein. Nach zweijähriger Pandemie-Pause findet dort dann zum dritten Mal die Nacht des Handwerks statt.

Die Besucher erwartet Im Stadtwald 15 von 16 bis 22 Uhr ein Angebot, so vielfältig wie das Handwerk selbst: In den offenen Werkstätten können sich Interessierte ausprobieren oder den Auszubildenden beim Arbeiten zuschauen. Bei den Kfz-Mechatronikern kann in einer virtuellen Werkstatt an Fahrzeugen geschraubt werden, bei den Malern und Lackierern warten Musterplatten, an denen verschiedene Techniken ausprobiert werden können. Weiterhin gibt es einen Übungsstand zum virtuellen Schweißen, einen VR-Kettensägensimulator und Virtual Paint bei den Lackierern zu entdecken.

Die Nacht des Handwerks dreht sich in diesem Jahr um Gesundheit, nachhaltiges Bauen, Mobilität, und, wie bereits 2019, Digitalisierung. Auf einer Bühne führt Moderator Andreas Kunze Interviews zu den Schwerpunktthemen: Geladen sind unter anderem Felix Schröder, der als #gipserfelix auf Instagram für das Gipser- und Stuckateur-Handwerk wirbt sowie Thomas Lechner, Professor an der Technischen Universität Kaiserslautern, ein Experte für Bauphysik und Klimagerechtes Bauen. Willkommen seien nicht nur Ausbildungsinteressenten und Fachpublikum, der Abend sei für die breite Bevölkerung gedacht. Der Eintritt ist kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich. Für Essen und Getränke werde durch regionale Metzger, Bäcker und Bierbrauer gesorgt.