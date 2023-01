Eine große Oldtimer-Lokomotive steht auf dem Gelände des Eisenbahn-Ausbesserungswerks an der Pariser Straße. Wenn allerdings die Pläne von den Dampflokfreunden aus Otterbach aufgehen, wird sie bald umziehen. Die endgültige Heimat ist schon ins Auge gefasst.

Es sei eigentlich alles in die Wege geleitet, erklärt der Sprecher der Dampflok-Freunde, Friedrich Ochs, auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Den Transport übernehmen die Amerikaner“, erzählt er. In der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg habe man sich zusammengesetzt und sei sich einig geworden. Als neue Heimat für die Dampflok sei das Stellwerk in Otterbach ins Auge gefasst. Die Route müsse allerdings noch genau festgelegt werden wegen des hohen Gewichts von zwölf Tonnen. Die Ausbildungsgruppe der Bahn bereite die Gleisanlage vor und ein Unternehmer helfe mit einem Kran kostenlos beim Abladen.

Das ganze Unternehmen könne nach Ochs’ Worten nur gelingen, wenn vorher ein Verein gegründet wird, der die Regie übernehme. Die Gründungsversammlung sei für Freitag, 13. Januar, um 18 Uhr im Otterbacher Ratssaal geplant. Die Vereinsgründung sei auch deshalb nötig, weil zum Erhalt der Lok noch einiges getan werden müsse. Der Lack solle neu gemacht werden und eine Überdachung sei geplant. Das werde ohne Spenden nicht gehen. „Wir bemühen uns um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins, um Spendenquittungen ausstellen zu dürfen.“

Info

Wer an der Gründungsversammlung teilnehmen möchte, kann sich gerne an Friedrich Ochs wenden, Telefon 06301 8755.