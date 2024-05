In der Dachdeckerei Voegeli steckt Geschichte. An das Gründungsjahr 1898 erinnern am Firmensitz Eselsfürth ein Stehpult aus Eichenholz und handgeschriebene Geschäftsbücher. Wegen Corona ein Jahr verspätet, steht im Oktober das 125. Betriebsjubiläum an. Für Firmeninhaber Udo Heyl ist das ein Anlass für Rückblick und Ausblick.

„Das Stehpult diente dem Unternehmensgründer Carl Voegeli als Schreibtisch, die dicken Geschäftsbücher zum handschriftlichen Eintrag von Buchungen.“