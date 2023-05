Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen und ungerecht behandelt: Die Sorge um ihre Existenz ist für Familie Henn-Nickel in der Coronakrise zur unerträglichen Last geworden. Denn seit März stehen die Fahrgeschäfte der Schaustellerfamilie still. Bisher gibt es nur wenig Aussicht auf eine Verbesserung.

Stuttgart, Aachen, Düren, Ingolstadt, Karlsruhe, Worms und Bad Dürkheim: Es sind nur einige von vielen Stationen in Deutschland, die Schaustellerin Roswitha Henn-Nickel und ihr Mann