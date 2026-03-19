Aktuell sind Stadt und Kreis Kaiserslautern mit fünf Abgeordneten im Mainzer Landtag vertreten. Nach der Wahl am Sonntag könnten es deutlich mehr sein. Eine Einschätzung.

Es kann für eine Region kein Nachteil sein, wenn sie von möglichst vielen Abgeordneten im Mainzer Landtag repräsentiert wird. Aktuell gehen fünf der 101 Sitze im Landesparlament an Vertreter aus Stadt und Kreis Kaiserslautern. Paul Bunjes, der Landesvorsitzende der Grünen, ist erst am 10. Februar dieses Jahres in den Landtag nachgerückt, kurz vor Ablauf der Legislaturperiode. Seine Chancen, erneut einzuziehen, stehen aber sehr gut. In den drei Wahlkreisen in Stadt und Kreis bewerben sich 22 Kandidatinnen und Kandidaten um die drei Direktmandate. Am Ende könnten aber sogar knapp die Hälfte der Bewerber einen Platz in Mainz ergattern.

Direktmandate gingen bisher an SPD oder CDU

Denn drei Sitze gehen an die Gewinner der Wahlkreise Kaiserslautern I, Kaiserslautern II und Kaiserslautern-Land. Sie werden über die Erststimme gewählt. 52 Wahlkreise gibt es in Rheinland-Pfalz, macht 52 Mandate. Die übrigen Sitze werden über die Landeslisten der Parteien verteilt. Wie viele Abgeordnete jede Partei in den Landtag schicken darf, entscheiden die Wählerinnen und Wähler mit der Landesstimme, die sie einer Partei geben können. Vereinfacht gesagt: Je besser das Ergebnis einer Partei, desto mehr Sitze bekommt sie im Landtag. Und je weiter vorne ein Kandidat auf der Landesliste seiner Partei platziert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er über diese Liste in das Parlament einzieht – sollte er das Direktmandat verpassen.

Chancen auf ein Direktmandat in den Wahlkreisen haben üblicherweise die Kandidaten von SPD und CDU, die bisher die stärksten Fraktionen im Landtag stellen. Bei der Wahl am Sonntag muss man allerdings auch die AfD auf dem Schirm haben. Jüngste Umfragen sehen die Partei bei 19 Prozent. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr schnitt die AfD in der Westpfalz allerdings besser ab als im Landesdurchschnitt. Um bei der Vergabe von Direktmandaten eine Rolle zu spielen, müssten die AfD-Kandidaten aber voraussichtlich 30 Prozent und mehr holen. Ein solches Ergebnis war zumindest 2021 für den Gewinn eines Direktmandats notwendig.

Wahlkreis 44: Fünf Kandidaten mit Chancen

Im Wahlkreis Kaiserslautern I (44) ergibt sich vor diesem Hintergrund folgendes Bild: Wer hier das Direktmandat gewinnen möchte, muss SPD-Kandidat Andreas Rahm schlagen. Er ist seit 2016 im Landtag und hat den Wahlkreis, der seit Jahren in SPD-Hand ist, zweimal in Folge mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende kann mit seiner Bekanntheit punkten. Mit Listenplatz 17 bei der SPD wäre im Falle einer Niederlage sein Einzug über die Landesliste ins Parlament wahrscheinlich. Diese Option hat sein Herausforderer Marc Fuchs mit Platz 49 auf der CDU-Liste nicht. Der 40-jährige Hoheneckener muss den Wahlkreis gewinnen. Dafür tut der stellvertretende Fraktionssprecher im Stadtrat einiges. Fuchs ist viel unterwegs, ist engagiert auf Social Media, versucht, mit den Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen, um sich bekannt zu machen. Ob es ihm gelingt, an Rahm vorbeizuziehen, wird der Sonntag zeigen.

Für die AfD tritt Tom Kotzian an, der in der Stadt politisch ein unbeschriebenes Blatt ist. Allerdings haben die zurückliegenden Urnengänge gezeigt, wer AfD wählt, macht in der Regel beide Kreuze bei der Partei. Trotz zuletzt guter Ergebnisse in Kaiserslautern wäre der Gewinn des Direktmandats aber eine Überraschung. Mit AfD-Listenplatz 23 hat der 35-Jährige dennoch gewisse Chancen auf einen Sitz im Landtag – dafür müsste die AfD wohl ein Ergebnis über 21 Prozent im Land einfahren.

Andreas Rahm Foto: SPD RLP/Susie Knoll/oho Marc Fuchs Foto: Tobias Koch/CDU/oho Tom Kotzian Foto: AfD/oho Paul Bunjes Foto: Christof Mattes/Grüne RLP/oho Lena Edel Foto: Lin Lindner/Die Linke RLP/oho Norbert Herhammer Foto: Tobias Koch/CDU/oho Dennis Matheis Foto: SPD RLP/Susie Knoll/oho Dirk Bisanz Foto: AfD/oho Jasmin Awan Foto: FW RLP/oho Marcus Klein Foto: Tobias Koch/CDU/oho Daniel Schäffner Foto: SPD RLP/Susie Knoll/oho Sven Simer Foto: AfD/oho Foto 1 von 12

Sicher im Landtag ist voraussichtlich Paul Bunjes (Grüne). Er steht auf Listenplatz sechs. Kommt seine Partei über die Fünf-Prozent-Hürde, ist er wieder im Parlament. Die jüngsten Umfragen sehen die Grünen bei etwa neun Prozent. Ebenfalls gute Chancen auf ein Mandat über die Landesliste hat Lena Edel von den Linken. Die 29-Jährige steht auf Listenplatz drei. Auch hier gilt, schafft ihre Partei den Sprung ins Parlament, hat Edel einen Sitz sicher. Anders als bei den Grünen, ist der Einzug der Linke aber nicht sicher. Aktuell steht die Partei in Umfragen bei etwa fünf Prozent.

Wahlkreis 45: Wer folgt auf Wansch?

Während im Wahlkreis Kaiserslautern I gleich fünf Kandidaten Chancen auf einen Sitz im Parlament haben, sind es im Wahlkreis Kaiserslautern II (45) immerhin vier. Nachdem Thomas Wansch (SPD), der seit 2006 dem Landtag angehört, nicht mehr antritt, werden die Karten hier neu gemischt. Wansch hatte das Direktmandat viermal in Folge gewonnen. 2021 betrug sein Vorsprung auf CDU-Kandidat Norbert Herhammer aber nur zwei Prozentpunkte. Herhammer steht am Sonntag erneut zur Wahl. Der 51-Jährige darf sich also berechtigte Hoffnungen machen, dass es diesmal für den Sieg im Wahlkreis reicht. Auf einen Einzug über die CDU-Liste braucht der Lehrer am Hohenstaufen-Gymnasium mit Platz 41 indes nicht zu hoffen. Auch Dennis Matheis (SPD) braucht mit Platz 52 nicht auf einen Einzug über die Landesliste seiner Partei zu hoffen. Will der 28-jährige Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Kaiserslautern nach Mainz, muss er das Direktmandat holen. Das wird nicht einfach, schließlich hatte sein CDU-Mitbewerber bereits einen Wahlkampf mehr Zeit, sich bei den Wählerinnen und Wählern bekannt zu machen. Eine Prognose fällt in diesem Wahlkreis besonders schwer. Denn mit Wansch tritt nicht nur der Seriensieger nicht mehr an, der Wahlkreis wurde auch neu zugeschnitten: Die Verbandsgemeinde Lambrecht ist nun dabei. Bei den Landesstimmen lag die SPD 2021 dort mit rund 39 Prozent deutlich vor der CDU (28 Prozent), bei den Wahlkreisstimmen hatten die Christdemokraten mit 34,2 Prozent die Nase vor der SPD (32,6). Daraus lässt sich weder für Matheis noch für Herhammer ein Vorteil ableiten.

Bei der jüngsten Bundestagswahl landete derweil die AfD in der VG Lambrecht hauchdünn hinter der CDU und deutlich vor der SPD. Aufgrund der neuen Konstellation im Wahlkreis darf man die AfD bei der Vergabe des Direktmandates nicht völlig außer Acht lassen. Die Partei schickt Dirk Bisanz, den Kreisverbandsvorsitzenden aus Kaiserslautern, ins Rennen. Er hat mit Listenplatz 13 ohnehin allerbeste Chancen auf einen Einzug ins Parlament. Der Sprung über die Landesliste ihrer Partei nach Mainz winkt auch Jasmin Awan, die für die Freien Wähler antritt. Bleiben die Freien Wähler im Mainzer Landtag, dürfte auch Awan mit Listenplatz sechs ins Parlament einziehen. Ebenso wie für Lena Edel aus Wahlkreis 44 wartet auf Awan aber wohl ein spannender Wahlabend. Jüngste Umfragen sehen die Freien Wähler bei fünf Prozent.

Wahlkreis 46: Klein oder Schäffner?

Übersichtlicher ist da die Lage im Wahlkreis Kaiserslautern-Land (46), wo es voraussichtlich auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Marcus Klein (CDU) und Daniel Schäffner (SPD) hinauslaufen wird. Klein gewann den Wahlkreis 2021, Schäffner 2016. Beide stehen auf dem aussichtsreichen Listenplatz fünf ihrer jeweiligen Parteien. In der Regel verheißt solch ein Platz beste Chancen auf einen Einzug ins Parlament. Trotzdem wollen beide das Direktmandat. Sven Simer (AfD) könnte das Zünglein an der Waage sein. Wen kosten er und seine Partei mehr Stimmen? Ein Gewinn des Direktmandats scheint angesichts der starken Kandidaten von SPD und CDU unrealistisch; auf der Landesliste steht Simer nicht.