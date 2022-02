Nach dem erfolgreichen Auftakt will die U17 des 1. FC Kaiserslautern im ersten Heimspiel des neuen Jahres nachlegen. Gegen Schlusslicht Reutlingen bietet sich den Pfälzern eine große Chance im Abstiegskampf der B-Junioren-Bundesliga.

Die Stimmung ist gut auf dem Fröhnerhof. Dass sich die positive Entwicklung in der Winterpause gleich auch im ersten Pflichtspiel widerspiegelte, bestätigte Trainer Max Bergemann-Gorski in seinem Weg. „Das setzt jetzt nochmal neue Kräfte frei“, betont der 27-Jährige mit Blick auf den jüngsten 3:0-Erfolg in Ingolstadt.

Am Samstag (15 Uhr) empfangen die Roten Teufel den SSV Reutlingen, der mit nur zwei Punkten aus 14 Spielen abgeschlagen am Tabellenende steht. Der zweite Dreier in Folge könnte die Lauterer wieder in Reichweite des Klassenerhalts bringen – aktuell beträgt der Rückstand fünf Punkte.

Gegen den Ex-Klub

Vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub hofft der Trainer, dass er seinen Jungs nicht klarmachen müsse, den Gegner ob seiner Bilanz zu unterschätzen. „Ich werde mit meinem Trainerteam aber darauf hinweisen“, kündigte Bergemann-Gorski an. „Es sollte ja klar sein: Wir sind ja auch nicht frei von allen Sorgen. Deswegen wird jedem Spieler bewusst sein, dass es auf eine gute Leistung von uns ankommt.“

Noch nicht klar ist dagegen erneut, wer das Tor hüten wird. Während Stammkeeper Fabian Heck ein letztes Mal gesperrt aussetzen muss, sind seine Backups Robin Schön und John Dos Santos weiter angeschlagen und somit wie in der Vorwoche fraglich. Schön konnte letztlich spielen, darauf hofft der Coach erneut.