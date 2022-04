Wie die Burg Hohenecken prägt das Hotel-Restaurant Burgschänke das Ortsbild von Hohenecken. Ein ländliches Ensemble, das durch die am Hang liegende Kirche St. Rochus und die gleichnamige Kapelle ergänzt wird. Den Familienbetrieb gibt es seit mehr als 30 Jahren.

Seit Ende der 1980er Jahre wird der Landgasthof Burgschänke als Familienbetrieb geführt. Waren es einst Manfred und Wiltrud Sievers, die der ehemaligen Dorfkneipe neues Leben eingehaucht haben, führt heute die jüngere Generation den Gaststättenbetrieb, der zwischenzeitlich vier weitere Immobilien um das Haupthaus bewirtschaftet. Seit 2020 gehören die Söhne Leo (31) und Axel (27) Sievers zusammen mit Manfred Sievers (73) der Geschäftsführung an.

Während Axel Sievers als gelernter Koch Regie in der Küche des Restaurants führt, ist sein Bruder Leo für den Restaurant- und Hotelbetrieb der Burgschänke verantwortlich. „Mein Vater hat sich zurückgezogen und darf genießen“, sagt Leo. „Wir sind mit dem Betrieb groß geworden“, erinnert er sich an eine unbeschwerte Kindheit, seine Zeit in der Grundschule in Hohenecken und den Besuch der Realschule. Mit 15 besuchte Leo Sievers bereits eine Hotelfachschule in Bayern. Es folgte eine Ausbildung als Hotelfachmann in einem Fünf-Sterne-Haus in Berlin Charlottenburg. Nach Stationen in Hotels in Hamburg, an der Ostsee und in St. Moritz machte Leo Sievers 2018 seinen Hotel-Betriebswirt.

Der plötzliche Tod der Mutter im März 2021 und der Rückzug des Vaters aus dem Tagesgeschäft haben Leo und Axel Sievers eine große Aufgabe überlassen. Ein Aushängeschild der Burgschänke ist das Erscheinungsbild des Gasthofes im Bereich Burgherrenstraße und Schlossstraße. Blühender Sommerflor, Dipladenia, Geranien und Lavendel, zieren Fensterbänke und Außenterrasse. Daneben plätschert ein nach dem früheren FCK-Trainer Karl-Heinz Feldkamp benannter Brunnen aus rotem Sandstein.

Erweiterung um vier Gebäude

110 Betten hat das Hotel, verteilt auf zehn Einzel-, 26 Doppelzimmer und 13 Appartements. Längst platzt das Haupthaus in der Schlossstraße aus allen Nähten. Dependancen befinden sich in der Burgherrenstraße, im ehemaligen Schwesternhaus der Pfarrei St. Rochus in der Schlossstraße, daneben in einem Appartementhaus und im jüngst erworbenen und umgebauten Pfarrhaus neben der Rochuskirche. Auf eine Hotelklassifizierung verzichtet die Burgschänke. „Mehr als Sterne sagen Bewertungen im Internet“, weiß Leo Sievers.

23 Mitarbeiter, 16 davon in Vollzeit, sind um das Wohl der Gäste bemüht. Bewährt habe sich die Festanstellung von Mitarbeitern während der Pandemie, verweist Leo Sievers auf eine geringe Fluktuation der Servicekräfte und seines Helferteams.

Vier Köche und ein Auszubildender sorgen in der Küche für ein traditionelles, regionales und saisonales Speisenangebot. „Die Gäste loben unser Wienerschnitzel und unser Rumpsteak“, gibt Leo Sievers das Kompliment an die Küche weiter. Gleichwohl der Trend groß sei, werden vegane Gerichte nicht nachgefragt. Auf der Speisenkarte finden sich vegetarische Angebote, vegane Mahlzeiten habe er herausgeholt.

Viel Raum im Landgasthof

An Raum mangelt es dem Landgasthof nicht. Die Gaststube wirkt mit rustikaler Theke, offenem Kamin, Holzbalkendecke, Gemäldemotiven aus der guten alten Zeit, Deko aus Steingut und Wänden aus rotem Sandstein gemütlich und einladend. Ebenso das kleinere Nebenzimmer. Zusammen bietet die Räumlichkeit Platz für 70 Personen. Für Feierlichkeiten steht ein großer Saal für bis zu 120 Gästen zur Verfügung. Daneben ein Frühstücksraum und ein überdachter Innenhof, der zum Verweilen einlädt. Die Außenterrasse vor dem Anwesen, die künftig überdacht sein wird, hat Platz für 60 Personen

Leo Sievers spricht von Stammgästen, die das Hotel aufsuchen, von Geschäftsreisenden und von Amerikanern, die bei der nahe gelegenen Air Base auf Zeit beschäftigt sind. In den letzten Jahren zugenommen habe der Inlandstourismus. „Corona hat die Situation begünstigt. Viele Gäste waren einfach froh und glücklich, mal ein Wochenende in der Pfalz zu verbringen“, verweist er auf Wanderer, Rad- und Motorradfahrer. Erweitert hat die Burgschänke ihr touristisches Angebot durch Ferienwohnungen im umgebauten ehemaligen Pfarrhaus neben der Rochuskirche.

Auch wenn die Region um Kaiserslautern etwas zu bieten hat, habe die Westpfalz touristisch noch lange nicht den Anschluss an die Vorderpfalz gefunden. „Wir kriegen den Anschluss nicht hin, es mangelt an der touristischen Infrastruktur.“ Bei der Tourist-Info in Kaiserslautern sei man zwar bemüht, doch das Budget sei knapp, erinnert der Juniorchef auf bescheiden ausgeschilderte Wanderwege und wenige Radwege. „Motorradfahrern hat die Region mehr zu bieten.“ Die Burgschänke hat überdachte Stellplätze für 20 Motorräder.

Die Burg ist nicht weit

Die Lage des Landgasthofes am Fuß des Schloßbergs unterhalb der Stauferburg in Hohenecken weiß Leo Sievers zu schätzen. Ebenso die Arbeit, die Klaus Meckler, der Vorsitzende des Fördervereins der Burg Hohenecken, seit Jahren in das Projekt hineinsteckt. „Die Burg ist ein Anziehungspunkt für Spaziergänger und Touristen.“ Was er in Hohenecken vermisst, ist ein zentral gelegener Dorfplatz, der Bewohner und Besucher zur Begegnung, zum Innehalten und zum Feiern einlädt. Leo Sievers würde gerne seinen Teil dazu beitragen. „Was nicht ist, kann ja noch werden“, blickt der Hotelbetreiber optimistisch in die Zukunft.

Info

Burgschänke Restaurant und Hotel

Kategorie: Nicht klassifiziert

Betreiber: Burgschänke Gaststätten-Betriebs-GmbH, Schlossstraße 1, 67661 Kaiserslautern

Bettenzahl: 110

Preise (Ü/F) je nach Kategorie: EZ ab 79 Euro, DZ ab 105 Euro, Appartement ab 163 Euro

Adresse: Burgschänke Restaurant und Hotel, Schlossstraße 1, 67661 Kaiserslautern

Kontakt: Telefon 0631 351 530, info@burgschaenke-kl.de, www.burgschaenke-kl.de