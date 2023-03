Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bundestag nimmt diese Woche seine Arbeit wieder auf. Auch Gustav Herzog (SPD) und Alexander Ulrich (Linke) reisen in die Hauptstadt, um am Parlamentsbetrieb teilzunehmen – unter besonderen Bedingungen. Was den beiden fehlt, ist der persönliche Umgang mit den Menschen.

Die Koffer waren noch nicht gepackt, dennoch steckten sowohl der Linken-Politiker Ulrich als auch der Sozialdemokrat Herzog am Montagvormittag mitten in den Vorbereitungen für die (verkürzte)