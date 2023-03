Fehlende Briefwahlunterlagen, potenzielle Wähler weggeschickt – Robert Gorris, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Siegelbach berichtet von etlichen Bürgern, die sich im Nachgang zur Oberbürgermeister-Stichwahl bei ihm gemeldet haben. Die Verwaltung kennt die Probleme – ändern kann sie daran jedoch nichts mehr.

Nach den Telefonaten und Gesprächen befürchtet Robert Gorris: „Das hat viele Leute verärgert, die wollen jetzt vielleicht bei der nächsten Wahl nimmer.“ Dass – gerade in Siegelbach – etliche Briefwahlunterlagen nicht angekommen sind, ist im Rathaus bekannt. „Trotz bester Vorbereitungen und größtem Engagement des Wahlteams kam es aufgrund der Verzögerungen beim Postversand leider doch zu Komplikationen, die sich am Wahlsonntag vor Ort im Wahllokal nicht lösen ließen“, räumt Stadt-Pressesprecher Matthias Thomas ein.

Jedoch seien alle Wählerinnen und Wähler auf verschiedenen Wegen informiert worden, dass sie, wenn die Briefwahlunterlagen nicht angekommen sind, bis Samstag, 25. Februar, im Rathaus neue hätten bekommen können. Die ursprünglichen Wahlscheine wären dann ungültig gemacht und neue ausgestellt worden. Auch hätte die Wahl direkt im Rathaus vollzogen werden können. Thomas: „Wir können betonen, dass für alle, die sich bei uns in den Tagen vor der Wahl mit Problemen gemeldet hatten, eine Möglichkeit gefunden wurde.“ Personen, denen es nicht möglich gewesen sei, ins Rathaus zu kommen, seien die Unterlagen teils persönlich vorbeigebracht worden. Einige nutzten die Chance, direkt zu wählen und die ausgefüllten Briefwahlunterlagen den Mitarbeitern des Rathauses direkt wieder mitzugeben, so dass diese fristgerecht bei der Wahldienststelle eingegangen sind.

Am Samstag noch selbst zur Post gefahren

„Vor dem Hintergrund, dass es mit der Post in der jüngsten Vergangenheit häufiger zu Problemen kam, hat die Wahldienststelle eine Direktabholung durch die Post vereinbart“, erklärt Thomas, „auch bekamen wir die Zusage, dass die Zustellung innerhalb von zwei Tagen nach der Abholung erfolgen soll. Samstags vor der Wahl sind die Mitarbeitenden der Wahldienststelle noch selbst zur Post gefahren, um alle noch zurückgeschickten Wahlbriefe abzuholen, damit diese mit ausgezählt werden konnten.“

Dass es dennoch in Einzelfällen zu Schwierigkeiten bei der Zustellung kam, sei bedauerlich, liege aber nicht mehr in der Verantwortung der Wahldienststelle. Solche Fälle gebe es, in kleiner Zahl, übrigens bei allen Wahlen. Direkt bei der Stadt haben sich laut Thomas nur wenige Bürger über den Wahlablauf beschwert: „Wir haben zwei Mails bekommen und es gab vereinzelte Anrufe.“ Da das Kind „leider im Brunnen ist, können wir den Betroffenen nun nur noch einmal die Problematik, die Abläufe und unsere Bemühungen schildern“.