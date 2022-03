Ein wenig stolz ist er schon. Wurde sein Film „Lautertalbrücke“ beim Landesfilmfestival Rheinland-Pfalz/Saar des Bund Deutscher Film Autoren (BDFA) von der Jury doch als „einzigartige Dokumentation“ mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Rainer Rohé ist leidenschaftlicher Amateurfilmer und das seit fünf Jahrzehnten.

Festgehalten hat der Filmemacher den Rückbau der alten Autobahnbrücke und deren Sandsteinpfeiler bis hin zur Fertigstellung der neuen A6-Brücke mit ihren filigranen Betonstützpfeilern. Von August 2015 bis zur Einweihung des Abschnitts hat er die Bauarbeiten Stück für Stück mit seiner Kamera festgehalten.

Beeindruckt zeigte sich die Jury, dass es Rainer Rohé gelang, Dreharbeiten von mehr als drei Jahren in 15 Minuten wiederzugeben. Die Dokumentation sei eine Fleißarbeit gewesen, die er sich habe hart erkämpfen müssen, erinnert der Filmemacher an Drehaufnahmen bei Tag und bei Nacht. „Das Abtrennen der alten 3,2 Meter hohen Stahlbrücke wurde infolge des Bahnverkehrs auf die Abendstunden verlegt.“ Durch die Dunkelheit sei der starke Funkenflug weitaus sichtbar gewesen und habe viele Zuschauer angelockt. Die Bewunderung der Jury habe weiter Details im Film wie dem Verschweißen der neuen Stahlbrücke sowie dem Auftragen der Betondecke mittels Schalungswagen gegolten. „Imposant zu sehen, wie 15.000 Tonnen Stahl mit zwei Hydraulikpressen Millimeter um Millimeter über das Lautertal auf das Gegenlager Ost geschoben werden.“

Nicht einfach für den Amateurfilmer aus 40 Stunden Rohmaterial einen 15-minütigen Film zu schneiden. „Mir hat das Herz geblutet“, erinnert er sich an die Schneidearbeiten. „Dabei hat mir das Drehen des Films so großen Spaß gemacht.“ Einen Namen in seiner Branche hat sich Rainer Rohé, seit 25 Jahren Mitglied im Bundesverband Deutscher Filmautoren und seit drei Jahren Vorsitzender in dem von ihm ins Leben gerufenen Film&Fotoclub Enkenbach, bereits mit einem Film über die Entstehung der Weidenkirche auf dem Kaiserberg gemacht.

Info

Wer Lust am Filmen hat und Mitglied im Film&Fotoclub Enkenbach werden will, kann sich unter Telefon 0176 47387510 bei Rainer Rohé melden.