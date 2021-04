Das Polizeipräsidium Westpfalz hat am Mittwoch mit den Dienststellen der Polizeidirektion Kaiserslautern an der europaweiten Aktion „Speedmarathon“ teilgenommen und an mehreren Standorten in der Pfalz Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Im ganzen Dienstgebiet waren die Beamten der Polizeidirektion Kaiserslautern im Einsatz. Die Bilanz: über 2.500 gemessene Fahrzeuge und 91 Fahrzeugführer die sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten. Spitzenreiter war auf der B270 ein Fahrer der mit 95 km/h durch die 70er-Zone fuhr und auf der B37 ein Fahrer der 81 km/h in der 50er Zone drauf hatte. Diese Fahrer erwartet in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle.

Ebenfalls wurde ein Fahrzeug festgestellt, in dem ein Kind nicht ausreichend gesichert wurde. Zudem fiel eine Fahrerin auf, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen sie wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Ihre Fahrt durfte sie nicht fortsetzen. Unterm Strich verzeichnet die Polizei eine positive Bilanz des Tages. Ein Großteil hielt sich an die Geschwindigkeitsvorgaben.