Auf dem Campus der Technischen Universität sind die vielen charakteristischen Gebäude wohlbekannt. Das kleinste von ihnen kennen aber wohl nur wenige. Dabei beherbergt dieses Häuschen mit Abstand die meisten Bewohner und Mitarbeiter: das Bienenhaus.

„Vorsicht Bienen“ warnt ein Schild in gelber Signalfarbe die Besucher im Fachbereichsgarten der Biologie. Die sind wegen Corona allerdings schon eine ganze Weile ausgesperrt, was Matthias Seidel als technischer Leiter sehr bedauert. Den tierischen Bewohnern macht die Pandemie dagegen gar nichts aus. Neben Eidechsen und vielen Insektenarten sind hier drei Bienenvölker zuhause – ein Wirtschaftsvolk und zwei Jungvölker. Auf der kleinen Terrasse des Holzhäuschens stehen die Bienenstöcke einträchtig nebeneinander. Drinnen verwahren die Mitglieder der Bienen-AG alles, was sie für die Imkerei benötigen. Neu sieht die Holzkonstruktion aus.

Gleich zu Beginn vergangenen Jahres hatte eine Katastrophe die damalige Hütte zerstört. Der Sturm, der in weiten Teilen Deutschlands für Schäden sorgte, hatte das Dach komplett weggefegt. Helmut Schmidt, der damalige Universitätspräsident, sagte direkt finanzielle Aufbauhilfe zu, erzählt Roland Ulber, Professor für Verfahrenstechnik und der Verantwortliche im Hintergrund bei der Bienen-AG. Und so konnten alle zusammen bald ein neues Häuschen aufbauen – in Eigenarbeit. „Ein paar Schrauben habe ich auch eingedreht“, erzählt Ulber schmunzelnd.

Imkerverein steht mit Rat und Tat zur Seite

Munter und zielstrebig durchstreifen Tausende von Bienen bei frühlingshaften Temperaturen das Gelände. Sie müssen nicht lang suchen bei dem reichhaltigen und vielfältigen Nahrungsangebot, das beispielsweise die Wildblumenwiese des Gartens bereithält. Hier greifen die Bienen gerne zu. Das erkennt Matthias Seidel, technischer Leiter des Gartens, schon allein daran, dass hier die Frist zwischen Blüte und Samenreife kürzer ist als andernorts, wo weniger von den fleißigen Arbeiterinnen unterwegs sind und die Blüten bestäuben. „Wir können unsere Wiese oft schon im Juni mähen“, sagt Seidel.

Als „Bienenflüsterinnen“ – wie Ulber sie schmunzelnd nennt – sind Sarah di Nonno und Lena Geuer seit August vergangenen Jahres mit Begeisterung dabei. Für die beiden Doktorandinnen des Fachbereichs Verfahrenstechnik ist die Imkerei auch ein willkommener Ausgleich neben der Arbeit im Labor. „Das ist ein schönes Hobby“, sagt Sarah di Nonno, „nach der Arbeit schauen wir gern mal, wie es den Bienen geht.“ Mit Rat und Tat unterstützt sie dabei der Imkerverein Kaiserslautern. Anfangs haben sich die beiden jungen Frauen mit viel Engagement eingearbeitet. Aktuell versorgen sie die Bienen mit ausreichend Wachsplatten, damit die sich ihrem Kerngeschäft widmen können. „Die Wachsproduktion bedeutet viel Arbeit für Bienen“, erklärt Geuer.

Einen Schwarm vom Lidl-Parkplatz geholt

Das Bienenvolk haben sie auch schon geteilt – so wird verhindert, dass die Bienenkönigin den Stock mit einem Schwarm verlässt und dem Imker verloren geht. „Wir haben schon mal einen Schwarm auf dem Lidl-Parkplatz eingesammelt. Der hing da an einer Laterne“, weiß Ulber zu berichten. Auch das Schleudern übernimmt die AG selbst, mit Hilfe des Imkervereins. Wie vorzüglich der selbst geerntete Honig schmeckt, wissen die beiden Doktorandinnen noch vom vergangenen Jahr. „Der war schon sehr lecker und auch als Geschenk sehr beliebt“, sagt Geuer. „50 Kilogramm Honig wurden geerntet. Innerhalb von 15 Minuten war alles verkauft – das war eine Riesenschlange“, erinnert sich di Nonno. „Es macht uns auch stolz, diese Ernte zu betreuen.“

Eigenes Wlan haben die Bienen übrigens auch. Die Verfahrenstechnik überwacht hier mit wissenschaftlicher Messtechnik, ob die richtige Temperatur herrscht. Auch eine Webcam ist installiert. Wo jetzt mit den beiden Doktorandinnen wieder Kontinuität bei der Bienen-AG eingezogen ist, soll man schon bald wieder online schauen können, wie es den Bienen geht, stellt Ulber in Aussicht. „Dann könnten wir auch eine studentische Arbeit daraus machen.“

Bienen-AG als Werbeträger für die Insekten

Vor etwa acht Jahren wurde die Bienen-AG ins Leben gerufen – mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit und um dem Wildbienensterben durch Versiegelung von Flächen und rückläufiger Artenvielfalt etwas entgegenzusetzen. „Als Werbeträger für dieses Thema wollen wir gern junge Menschen damit ansprechen“, erläutert Geuer die Idee der AG. Ulber lobt das begeisterte Engagement der jungen Wissenschaftlerinnen und die tolle Zusammenarbeit mit dem Fachbereichsgarten. Und Seidel freut sich auf die Zeit, wenn er den Garten wieder für Besucher öffnen kann.