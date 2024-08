Mit dem Qualifizierten Sekundarabschluss I in der Tasche starteten Anfang Juli 210 Zehntklässler (61) und Zehntklässlerinnen (125) in einen neuen Lebensabschnitt. Die jungen Menschen machen sich nun auf, mit einer Ausbildung oder dem Besuch der Oberstufe ihr Leben in die Hand zu nehmen. Mit den vier besten Absolventen in der Stadt hat die RHEINPFALZ gesprochen.

Jessica Puk hat mit einem Notenschnitt von 1,8 das beste Entlasszeugnis ihres Jahrgangs an der Kurpfalz-Realschule plus ergattert. Besonders Mathe und Physik hat sie in bester Erinnerung. „Früher