Wer die Grillhütte nutzen will, muss ab dem 1. Januar 2025 tiefer in die Tasche greifen. Der Ortsgemeinderat hat am Dienstag beschlossen, die Gebühren zu erhöhen. Kollweilerer müssen für die Benutzung der Grillhütte künftig 85 Euro zahlen – bisher waren es 70. Für Auswärtige steigt die Gebühr von 125 auf 150 Euro. Für die Reinigung der Toilette werden ab Januar 50 statt 15 Euro fällig. Für die Vermietung an örtliche Vereine werden keine Gebühren erhoben.