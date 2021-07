In den Jahren 1923 bis 1925 errichtete die Bau AG „auf freiem Feld“, auf dem historischen Gelände des Alberichsbergs, zwischen Engelshof und Erzhütten eine Wohnsiedlung. Das war die erste Stadtrandsiedlung.

Die Siedlungen und Außenbereiche Lothringer Dell, Lothringer Schlag und das Wohngebiet Lämmchesberg wurden erst in den 1930er Jahren erschlossen und bebaut. Das Foto aus dem Jahr 1925/1926 und unsere aktuelle Aufnahme wurden vom gleichen Standort in der Straße Am Alberichsberg aufgenommen. Sandwege mit tiefen Fahrspuren erschlossen, wie in den meisten Neubaugebieten der 1920er Jahre, auch das neue Wohnquartier Am Alberichsberg.

In dieser Bau-AG-Anlage laufen seit 1996 Privatverkäufe. Die meisten Häuser sind verkauft. Die Bau AG besitzt Am Alberichsberg derzeit noch drei Häuser. Alberichsberg ist einer der ältesten Lauterer Flurnamen, der 1310 als „Elbrisberg“ erwähnt wird. Seit 1927 gibt es die Bezeichnung Alberichsberg.

Hat die Bau AG in Amerika gebaut? Noch Ende des 19. Jahrhunderts bestellte ein Bauer beim Alberichsberg Felder, weit weg von seinem Wohnort. Wenn er mit seinem Ochsengespann hinausfuhr, sagte er, er fahre „nach Amerika“. Dieser Ausspruch hatte bei der Bevölkerung rasch die Runde gemacht, und die Leute sagten, „da oben“ habe die Bau AG in Amerika gebaut.