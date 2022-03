Die Bank vor dem St.-Franziskus-Gymnasium bleibt. Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Technischen Universität (TU) aufgestellt, sollte sie eigentlich nach zwei Wochen wieder abgebaut werden. Das Projekt erweist sich jedoch als voller Erfolg.

Aufgrund „des großen öffentlichen Interesses an dem Projekt und dem Nutzen für die Bevölkerung“ werde nun eine Verlängerung des Vertrags bis Herbst angestrebt, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. „Alle haben an einem Strang gezogen und ohne Zögern auf die Verlängerung hingewirkt“, berichtet Martin Berchtold, Junior-Professor am Fachbereich Raum- und Umweltplanung und Leiter des Projekts.

Anwohner, Passanten und Vertreter der Schulgemeinschaft hatten die Sorge geäußert, dass die lange Bank nur ein kurzes Leben haben könnte. „Ich sehe täglich, wie die Bank genutzt wird. Sie trägt wesentlich zur Aufwertung des Platzes vor der Schule bei: Eine runde Sache“, findet Ursula Vollrath, Schulleiterin des St.-Franziskus-Gymnasiums. Auch die Schülerinnenvertretung habe sich ihr gegenüber positiv geäußert, berichtet Vollrath. Sie finde es „ganz toll“, dass die Bank sich nun über Sommer bewähren könne.

Bank wird von morgens bis abends genutzt

Dass die Bank gut angenommen wird, bestätigen auch die von den Forschern erhobenen Daten: „Unsere Zeitraffer-Kamera zeigt: Die Bank wird von morgens früh bis abends spät benutzt“, berichtet Berchtold. Die Grünfläche vor der Schule sei aufgrund von GPS-Datenerhebungen als Standort ausgewählt worden: „Die Stelle funktioniert extrem gut. Die Initialnutzung durch die Schülerinnen, deren Eltern und die Bedürftigen, die zur Essensausgabe erscheinen, führt dazu, dass auch andere Menschen sich die Bank aneignen. Solche Situationen gibt es noch an vielen anderen Orten in der Stadt.“

Die Forscher der TU kommen jeden Tag vorbei

Bislang seien die Forscher jeden Tag vor Ort gewesen, auch weil die TU für die Dauer des Forschungsprojekts zur Pflege der Installation verpflichtet gewesen sei, wie Berchtold sagt. Mit Vandalismus oder Verschmutzung habe es bislang aber keine Probleme gegeben. Wird der Vertrag verlängert, sei die TU nicht mehr in der Verantwortung. Dennoch, meint Berchtold, werde man die Situation rund um die Bank weiter im Blick behalten: „Es wäre eine vertane Chance, das nicht zu tun.“

Bei den täglichen Ausflügen zur Bank vor der Schule habe man auch beobachtet, dass viele Menschen vor der Erlebniswand stehen bleiben um sich die Infotafeln zum Projekt durchzulesen, berichtet Berchtold. Die Möglichkeit, über den QR-Code an der Wand Rückmeldung zu geben, ist zu Berchtolds Freude auch schon genutzt worden: „Viele sprachen sich für mehr Möblierung in der Stadt aus, es gab aber auch konkrete Forderungen. Zum Beispiel danach, mehr Mülleimer aufzustellen.“