Die Moral stimmt bei der FCK-U21. Das zeigt die Aufholjagd gegen Idar-Oberstein. Ein wichtiger Faktor sind auch die Einwechselspieler.

Ein 0:3 aufholen und noch ein 3:3 erreichen wie die U21 des 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Idar-Oberstein – das schafft auch nicht jede Mannschaft. Das Spiel zeigt einmal mehr, dass die Moral im Team des Oberliga-Spitzenreiters stimmt, der Glaube an sich da ist. So muss es auch sein, wenn das erklärte Ziel Aufstieg in die Regionalliga im engen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FK Pirmasens erreicht werden soll.

Dabei hat Trainer Alexander Bugera ein weiteres Pfund in der Hinterhand, das nicht zu unterschätzen ist und über das er sich freuen kann: seine breite und gute Ersatzbank. Wer auch von dort ins Spiel kommt, fügt sich nahtlos ein, sorgt sogar für neue Impulse und wichtige Tore. Wie zum Beispiel Ben Reinheimer, der gleich zweimal nach der Winterpause als Joker für wichtige Treffer sorgte: den Siegtreffer bei Cosmos Koblenz, den Ausgleich gegen Pirmasens. Oder wie jetzt David Schramm, der den Ausgleich gegen Idar-Oberstein erzielte.

Die Ersatzbank der U21 des 1. FC Kaiserslautern ist sozusagen eine Bank. Auch das könnte am Ende mit den Ausschlag geben, wenn es darum geht, wer am 34. Spieltag den Aufstieg in die Regionalliga bejubeln darf.