Am vergangenen Wochenende kratzten die Temperaturen an der 25-Grad-Marke. Kurzerhand öffnete das Strandbad am Gelterswoog seine Pforten. „Es sind tatsächlich auch ein paar Leute ins Wasser gesprungen“, berichtet Peter Wirrer, einer der Betreiber der Anlage, von einem gelungenen, vorgezogenen Saisonstart an Kaiserslauterns beliebtestem Badeweiher. „Es war sehr schön.“. Kurzfristig hätten sich Wirrer, der mit Boris Zeller für die Anlage verantwortlich zeichnet, für die Öffnung entschlossen, die Minigolf-Anlage sei ebenfalls geöffnet gewesen. „Wenn es warm wird, reagieren wir.“ Wer auch bei Temperaturen schwimmen möchte, die nicht alle als warm genug für einen Sprung ins Wasser erachten, empfielt Wirrer einen kurzen Anruf beim Bademeister Frank Krause. Die Nummer stehe auf der Homepage gelterswoog-kl.de.

Nicht alle Besucher seien am Wochenende auch ins Wasser, aber darum gehe es bei einem Besuch am Gelterswoog auch nicht. „Wasser ist ein Magnet, manche Leute wollen auch einfach nur am Ufer sitzen.“ In den kommenden Wochen ist samstags immer Flohmarkt am Gelterswoog, sonntags stehen im April auch Musikveranstaltungen im Kalender, berichtet Wirrer.