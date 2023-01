Nach Kaiserslautern kommt sie gerne. Seit ihrem Amtsantritt 2016 als Bürgermeisterin von Saint-Quentin, einer Stadt im Norden Frankreichs, ist es Frédérique Macarez immer wieder mal ein Anliegen, der Partnerstadt Kaiserslautern einen Besuch abzustatten. So auch am vergangenen Wochenende, als sie mit einer mehrköpfigen Delegation anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages in Kaiserslautern weilte.

„Die Begegnung mit Menschen der Partnerstadt bedeutet mir viel“, erinnert sich Frédérique Macarez an ein Treffen 2017 mit Schülern und Lehrern des Burggymnasiums. Als sie am 6. Januar, dem Dreikönigstag, im Beisein von Bürgern die „Galette de Rois“, den Dreikönigskuchen, angeschnitten hat, hätten Gäste ihr viele Grüße nach Kaiserslautern aufgetragen. Für Frédérique Macarez ein Zeichen der Verbundenheit mit der Partnerstadt Kaiserslautern.

„Begegnung mit Bürgern ist Friedensarbeit“

Für sie persönlich ist eine Städtepartnerschaft und die Begegnung mit Bürgern Friedensarbeit. „Gute Freundschaften stehen für glückliche Momente“, erinnert sie an Begegnungen zwischen den Rot-Kreuz-Verbänden beider Städte, an den Schüleraustausch zwischen Gymnasien und die Patenkinder der Städtepartnerschaft, Doris Schelp und Nathalie Taine. Was die Bürgermeisterin besonders freut, dass die Jumelage auch auf privater Ebene praktiziert wird.

Nur noch 55.000 Einwohner

Wenn sich die Zahl der Einwohner von Saint-Quentin in den vergangenen vier Jahrzehnten von annähernd 70.000 auf 55.000 verringert hat, führt sie die Entwicklung auf den Abbau der Industrie in der Textil- und Metallbranche zurück. „Derzeit erlebt die Stadt einen Aufschwung“, freut sich die Bürgermeisterin auf eine positive Entwicklung in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelindustrie, in der Raumfahrttechnik und in der Informatik rund um Saint-Quentin. Unternehmen wie der Kosmetikhersteller L’Oréal, Le Creuset, bekannt für seine Töpfe und Pfannen, und der Motorradhersteller Yamaha unterhielten Produktionsstätten in Saint-Quentin. Die Arbeitslosigkeit sei mit 13 Prozent hoch, jedoch rückläufig.

Auf die Frage, warum sich ein Besuch in ihrer Stadt lohnt, gerät Frédérique Macarez ins Schwärmen. „Saint-Quentin ist eine alte Stadt mit einer großartigen Basilika aus dem 15. Jahrhundert“, verweist sie auf die Renovierung der gotischen Kirche und die Umgestaltung des Viertels. Ein Schmuckstück aus dem 16. Jahrhundert sei das Rathaus mit einer wunderschönen Fassade im gotischen Flamboyantstil. Architekturliebhaber kämen beim Anblick von Stilelementen aus Gotik, Neoklassik und Art Déco auf ihre Kosten. „Saint-Quentin ist eine Stadt mit Geschichte, eine Stadt im Grünen, mit hohem Kultur und Freizeitwert“, macht sie Geschmack auf einen Bummel durch Fußgängergassen, Museen und Parkanlagen.

In der Innenstadt wird es um 23 Uhr dunkel

Auf die aktuelle Lage angesprochen, spricht die Bürgermeisterin von einem „menschlichen Drama“. Auch wenn der Stadt nicht viele Flüchtlinge zugeteilt worden seien, drücke sich die Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in stark gestiegenen Energiepreisen aus. „Wir mussten zwei von drei Schwimmbädern schließen. Die Beleuchtung in der Innenstadt ist ab 23 Uhr ausgeschaltet.“

Leider ist der Besuch von Madame Macarez in Kaiserslautern nur eine Stippvisite. Im großen Ratssaal des Rathauses erinnert Oberbürgermeister Klaus Weichel am Sonntagvormittag vor vielen Gästen, unter ihnen Thomas Buffin, stellvertretender Generalkonsul des Konsulats Frankfurt, und Karsten Lucke (SPD), Mitglied des Europäischen Parlaments, an den 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags zwischen Staatspräsident Charles De Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer.

„Es ist eine lebendige Partnerschaft“

„Unsere Partnerschaft mit Saint-Quentin fußt auf dem Elysée-Vertrag“, betont Weichel. „Eine lebendige Partnerschaft, die auf bürgerschaftlichem Engagement beruht und in Kultur, Wissenschaft und Sport verankert ist.“ Europa stehe angesichts des Krieges in der Ukraine vor großen Herausforderungen. „Lassen Sie uns weiter gemeinsam an der Idee Europa arbeiten“, appellierte Weichel. Mit einer bilingualen Präsentation erinnerte der Politologe und Journalist Ingo Espenschied an die historische Entwicklung und den Stellenwert des Elysée-Vertrages.

Vor Wegbegleitern der Städtepartnerschaft mit Saint-Quentin aus Kaiserslautern und einer mehrköpfige Delegation aus der französischen Partnerstadt, würdigte Weichel am Samstagabend im Foyer des Rathauses die Jumelage. Sie existiert seit 55 Jahren. Er erinnerte an Jacques Braconnier und die Lauterer Stadtväter Hans Jung und Walter Sommer, die Gründer der Städtepartnerschaft. Ebenso an Martha Eller, ehemalige Lehrerin am Burggymnasium und langjährige Vorsitzende des deutsch-französischen Freundeskreises in Kaiserslautern, deren Engagement für die Jumelage einzigartig gewesen sei.