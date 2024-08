In die beiden Eckpavillons der Bau-AG-Wohnanlage gegenüber des Hauptbaus in der Fischerstraße wurden im Jahr 1938 Arkaden eingebaut. Auf dem ein Jahr zuvor entstandenen privaten Foto ist der in den Straßenraum hineinragende westliche Eckpavillon – noch ohne Arkade – zu sehen. Das aktuelle Bild wurde ebenfalls mit Blick in Richtung Stadtmitte aufgenommen.

Die Nationalsozialisten bestanden im Jahr 1938 darauf, dass aus „verkehrstechnischer Notwendigkeit“ in die Eckpavillons der damaligen Dr.-Frick-Straße Arkaden eingebaut werden.