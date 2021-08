Die Arkaden auf der Westseite, wie die auf der Ostseite, als heutiger Bestandteil der Wohnanlage in der Fischerstraße, wurden ab August 1938 eingebaut. Sie entstammen nicht den Hussong-Plänen. Die Nationalsozialisten sahen in dem Einbau eine Notwendigkeit.

Weil Kaiserslautern Gauhauptstadt werden sollte, wurde die damalige Dr.-Frick-Straße, aus „verkehrstechnischer Notwendigkeit“ verbreitert, um Raum für Aufmärsche zu schaffen. Die Zuschauer sollten unter den Arkaden stehen und nicht vor den in den Straßenraum hineinragenden Gebäuden, „weil dadurch die Symmetrie der Aufmärsche gestört werde“, so die Nazis. Das Bedürfnis der Straßenverbreiterung für die Aufmärsche war ein weiteres Scheinargument für den Abriss der Synagoge, deren Gelände teilweise bis an die ehemalige Dr.-Frick-Straße reichte. Die vorbereitenden Arbeiten der Straßenverbreiterung auf Höhe der Synagoge liefen bereits seit Juni 1938.

Durch den Einbau der Arkaden auf der Westseite der Anlage gingen zwei Erdgeschosswohnungen verloren. Die Arkaden werden heute nicht als störend empfunden. Sie lockern die massiven Gebäude auf. Die Entstehung ist meist nicht mehr bekannt. In der Beschreibung der „Denkmalzone Fischerstraße“ vom 14. Juli 1994 hat der Denkmalschutz die Arkaden als Bauwerk nicht negativ bewertet. Es ist nicht bekannt, ob sich Hussong kritisch zum Einbau der Arkaden geäußert hat.