Landstuhl. Der bekannte Schauspieler Rainer Furch, der seit 2001 dem Ensemble des Pfalztheaters in Kaiserslautern angehört, hat ein Stück geschrieben, das in der Landstuhler Stadthalle seine Uraufführung erleben soll. Bei den „Apokalyptischen Reitern“ – so der Titel – handelt es sich um eine Schwarze Komödie, in der vier Bestatter der Einladung eines Kollegen folgen – nichtsahnend dass es sich dabei um Gevatter Tod handelt. Der Landstuhler Stadtrat, der für die Stadthalle zuständig ist, hat der Aufführung zugestimmt. Das Stück soll im November von einem fünfköpfigen Ensemble gespielt werden.