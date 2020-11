Die Anzahl der Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern, die bisher in Folge des Coronavirus starben, hat 21 erreicht. Das Gesundheitsamt Kaiserslautern teilte am Mittwochabend mit, dass es zwei weitere Todesfälle gibt. Ein Fall betrifft eine Person aus der Stadt Kaiserslautern, der andere Fall eine Person aus dem Landkreis. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Abend 42 neue Corona-Fälle. 23 Fälle aus der Stadt, 19 Fälle aus dem Landkreis. 117 Personen konnten unterdessen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind damit 621 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 2357 Corona-Infektionen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern.