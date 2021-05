Kaiserslautern wurde am 13. Juli 1945 französische Besatzungszone. Die Amerikaner, die Kaiserslautern am 20. März 1945 kampflos eingenommen haben, sind am 10. Juli abgezogen. Sie kehren offiziell am 10. April 1951 zurück, und sie bleiben. Die Franzosen werden am 3. Juni 1992 endgültig verabschiedet. Amerikaner und Franzosen kamen als Sieger und Besatzer, heute sind Freundschaft und Verbundenheit die Basis der politisch Verbündeten.

Die Amerikaner sind 1945 nicht freiwillig abgezogen. Sie mussten dem Drängen der Franzosen nachgeben, die Anspruch auf ein Stück besiegtes Nazi-Deutschland erhoben. Nichts war interessanter für sie als die Pfalz mit Zugang zum Rhein. Die „Union des amis de la France“ wollte die Pfalz und das Saarland abtrennen und Frankreich zuschlagen. Als die Amerikaner 1951 zurückkamen, mussten sie, wenn auch nur der Form halber, die Franzosen um Erlaubnis bitten, in deren Besatzungszone Gelände in Anspruch nehmen zu dürfen.

Die Amerikaner waren am 10. Juli 1945 von einem Tag auf den anderen verschwunden. Es gab keine offiziellen Informationen. Wie auch? Kein Radiosender, keine Zeitung, kein Plakat, deren es viele gab wegen Ausgangssperre, wegen der Ablieferung von Waffen und Fotoapparaten und wegen Beschlagnahmen. Die Bevölkerung war verunsichert. Es gab Gemunkel und Angst vor französischer Besetzung. „Verdun“ schien noch in den Köpfen der Älteren zu sitzen und Erinnerungen an die Besatzungsjahre, nach dem Ersten Weltkrieg, die in Kaiserslautern erst am 30. Juni 1930 zu Ende waren.

Hinsichtlich der Amerikaner gab es in der Bevölkerung keine beängstigenden Erinnerungen. Zwei Tage Ungewissheit, am 11. und 12. Juli 1945. Und am 13. Juli waren die Franzosen da, so geräuschlos wie die Amerikaner gegangen waren. Kaiserslautern war jetzt französische Besatzungszone. Um ihre Präsens zu demonstrieren, marschierte gleich am 13. Juli ein französisch-tunesisches Regiment durch die Fischerstraße, wo ein General die Parade abnahm.

Es stellte sich heraus, dass sich die Lauterer Bevölkerung mit den Tunesiern im Laufe der Zeit recht gut vertrug. Auch die tunesischen Kolonialsoldaten hatten keine Aversionen gegen die Deutschen. Sie schienen zu wissen, was Besetzung und Besatzung bedeuten.

Ein Panzerregiment für die Holtzendorff-Kaserne

Das 5. Kürassierregiment, das „Royale Pologne“, das König Ludwig XV. 1725 dem Ex-König Stanislaus von Polen schenkte und das den Namen „Königliches Polen“ erhielt, zog in die Holtzendorff-Kaserne ein. Das „Royale Pologne“ ist ein traditionsreiches Panzerregiment. Während der vier Monate, während der die Amerikaner 1945 die Stadt besetzt hatten, beschlagnahmten „Quartiermacher“ Wohnungen des „gehobenen Bürgertums“ für ihre Offiziere. Sie beschlagnahmten Material und Fahrzeuge. Die Franzosen hatten eine elegantere Lösung: Die Stadtverwaltung musste ein „Requisitionsamt“ einrichten. Die Franzosen „bestellten“ dort, was sie brauchten und überließen die Beschlagnahme dem Amt. Und sie brauchten alles, vom Auto bis zum Weinfass, wie sich städtische Mitarbeiter erinnern. Auf der „Wesch“ nahmen sie das ehemalige Damenbad, das hinter einem Bretterzaun auf der Ostseite des Badeweihers lag, in Anspruch.

In den ersten Jahren der französischen Besatzungszeit gab es auch Übergriffe und Auseinandersetzungen. Alles jedoch von geringer Bedeutung. Die Gesamtentwicklung verlief positiv, zumal die Lauterer schon immer etwas frankophil waren. Hießen sie doch nach 1871, nach dem Sieg über Frankreich in Bayern „Stockfranzosen“, „verstockte“ Franzosen. Rund 600 Deutsche fanden beim „Bataillon de Réparation du Materiel“ (BRM) Arbeit. Die Jugend büffelte Französisch aus dem „Louis Marchand“, in dem sich das Leben der Familien Dupont und Durant durch drei Bände zog. Der Kaiserslauterer Filmclub konnte bis weit in die 1960er Jahre das „Franzosenkino“ in der Eisenbahnstraße benutzen. Und bis 1. Juli 1956 trugen die deutschen Autos an Bug und Heck „FR 06“.

In schöner Erinnerung sind die Tage der offenen Tür, „St. George“, der Tag des Schutzpatrons des 5. Kürassierregiments und die Neujahrsempfänge. Der 14. Juli, der französische Nationalfeiertag, der auch mit deutschen Gästen gefeiert wurde, wurde nach dem Abzug der Franzosen zu einem Wochentag degradiert. Wer eine private französische Beziehung aufgebaut hatte, kam ab und zu zollfrei an einen Flakon „Coco Chanel“, „Soir de Paris“ oder „Guerlain“. Die Bundesrepublik Deutschland baute 1953 in der Dornenstraße Wohnblocks für französische Familien.

Was ist geblieben von der französischen Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg, von den französischen Stationierungsstreitkräften, von den Freunden? Aus der Holtzendorff-Kaserne wurde der PRE-Park, und die Bau AG kam mit finanzieller Hilfe des Landes in den Besitz der 156 „Franzosenwohnungen“ in der Karl-Peters-Straße, Am Heiligenhäuschen, in der Dornenstraße und in der Mannheimer Straße. Im PRE-Park haben die Straßentäufer ganz Europa versammelt, aber keine „Kürasier-Allee“.

Die Pfälzer sagen seit der „Franzosenzeit“ im 19. Jahrhundert manchmal Trottoir, Portemonnaie oder Jackett. Ganz alte Lauterer wissen noch, was „Katschedulje“ bedeutet. Das ist der „Quatorze Juillet“, der 14. Juli, der französische Nationalfeiertag auf Pfälzisch.