Der DFB-Ehrenamtspreis richtet sich an ehrenamtliche und freiwillige Vereinsmitarbeitende. Jeder Fußballkreis wählt einen Kreissieger aus, der – stellvertretend für viele weitere herausragend Engagierte – ausgezeichnet wird. Aus dem Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern wurde in diesem Jahr Peter Degen, der langjährige Vorsitzende des SV Rodenbach, ausgezeichnet. Im Kreis Kaiserslautern-Donnersberg darf sich Markus Hengstenberg vom TuS Stetten über den Ehrenamtspreis freuen. Gegen die anfängliche Skepsis von Verein und Gemeinde hatte Hengstenberg mehr als 1000 Stunden in die Vorbereitung des traditionellen Pfingst-Turniers investiert und damit rund 5000 Menschen nach Stetten gelockt.

Der ebenfalls jährlich ausgeschriebene Wettbewerb „Fußballhelden – Junges Ehrenamt“ richtet sich speziell an junge, talentierte Ehrenamtliche bis 30 Jahre. Die Kreissieger werden zu einer fünftägigen „Fußball-Bildungsreise“ eingeladen. Zusätzlich ist die Betreuung der „Fußballhelden“ Teil des DFB-Masterplans, um eine nachhaltige Förderung der jungen Ehrenamtlichen zu erreichen. Neben Luca Rheinheimer wird demnächst auch Maurice Bessling vom SV Wiesenthalerhof als Vertreter im Kreis Kaiserslautern-Donnersberg ausgezeichnet. Bessling, einer von vier deutschen Teilnehmern beim G20-Jugendgipfel in Indonesien, setzt sich bei seinem Heimatverein für die Belange von behinderten und nichtbehinderten Sportlern ein. Er hat das inklusive „Buddy-Programm“ ins Leben gerufen, bei dem regelmäßig Behinderte und Nichtbehinderte zusammen Fußball spielen.