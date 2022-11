Die Perspektivmannschaft des TuS Dansenberg steht am Sonntag (18 Uhr) gegen die HSG Worms vor einem richtungsweisenden Heimspiel im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Beide Teams liegen punktgleich auf dem letzten Tabellenplatz.

Worms, das den Klassenerhalt in der vergangenen Saison erst auf den letzten Drücker perfekt machte, musste kurz nach Saisonbeginn den Abgang von Kapitän Luca Steinführer verkraften und taumelt seither dem Abstieg entgegen. Das Fehlen des letztjährigen Torschützenkönigs der Oberliga RPS, der sich der Drittligamannschaft des TuS Dansenberg angeschlossen hat, konnte bislang nicht kompensiert werden. Steinführer erzielte in der vergangenen Spielzeit 224 Tore und war der Dreh- und Angelpunkt im Team der Nibelungenstädter. Von fehlenden Torjägern kann auch TuS-Coach Sebastian Wächter ein Lied singen. Der Verlust der beiden Goalgetter Timo Holstein und Marco Holstein, die nun beide für die erste Mannschaft spielen, konnte bislang nicht kompensiert werden.

Im Kampf um den Klassenerhalt sollen es bei der auf vielen Positionen neu formierten Mannschaft nun alte Haudegen wie Rechtsaußen Steffen Kiefer, Allrounder Christopher Seitz und der erst kürzlich reaktivierte Torhüter Markus Seitz richten, die allesamt bereits über viele Jahre höherklassig am Ball waren. Seitz hielt bei seinem Comeback gegen die HSG Nahe-Glan phasenweise überragend, konnte die 24:30-Pleite im Kellerduell aber nicht verhindern. „Markus war der einzige Spieler, dessen Körpersprache in diesem Spiel gestimmt hat“, betont Wächter, der gegen Worms nun „eine Reaktion“ erwartet.

Worms, das bislang ebenfalls erst ein Spiel gewinnen konnte, verkaufte sich in den letzten beiden Heimspielen teuer und schnupperte beim 26:28 gegen die HF Illtal lange an einem Punktgewinn. Die Rote Karte kurz nach dem Seitenwechsel gegen Rückraumshooter Tim Kobel, der zu diesem Zeitpunkt bereits acht Treffer erzielt hatte, kam zur Unzeit. Ein vergebener Siebenmeter beim Stand von 25:24 erwies sich in dem knappen Spiel als Knackpunkt. „Wir waren so nah dran, die Punkte in Worms zu behalten. Wir können stolz auf unsere Leistung sein und werden uns in den kommenden Wochen auch mit Punkten belohnen, wenn wir so weiterspielen. Jetzt stehen wichtige Spiele für uns an“, gab Kobel im Anschluss an die Partie zu Protokoll. Für beide Mannschaften zählt am Sonntag nur ein Sieg.