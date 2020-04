Die Prioritäten bei der Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) sind klar: „Der Abfall muss weiter abgefahren werden“, sagt die stellvertretende SK-Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler. Damit dies auch bei der aktuellen Corona-Pandemie gewährleistet ist, gibt es einen detaillierten Notfall-Plan. Wie sieht er aus?

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern versuche mit verschiedenen Maßnahmen, die 340 Mitarbeiter zu schützen. Die Mitarbeiter, darunter Gärtner und Straßenbauarbeiter, seien derzeit in drei Teams im Schichtmodell eingeteilt. Der erste Trupp beginne morgens um sechs, der zweite um sieben, der dritte um acht Uhr. So sei gewährleistet, dass sich die Mitarbeiter auf dem Werksgelände nicht begegnen und auch die Sanitär- und Sozialräume nicht gleichzeitig genutzt werden. Sollte es zu einem Krankheitsfall in einem Team kommen, seien davon nicht alle Arbeiter gleichzeitig betroffen, schildert Buchloh-Adler.

Sollte es zum Schlimmsten kommen, ist klar geregelt, welche Tätigkeiten wegfallen: Als erstes der Sperrmüll, dann die Papier-Abholung, dann der Bioabfall. Das Abfahren von Restmüll soll unbedingt aufrechterhalten werden. Dazu würden im Ernstfall auch Mitarbeiter anderer Bereiche bei der Müllabfuhr eingesetzt werden. Es gebe in Deutschland bereits Betriebe, die das Abfahren von Abfall eingestellt haben, berichtet Buchloh-Adler. Das gelte es, unbedingt zu verhindern.

Was im Ernstfall ebenfalls erhalten bleiben soll, sei die Reinigung zentraler Punkte, etwa das Leeren von Papierkörben in den Stadtparks und die Arbeiten zur Verkehrssicherheit, darunter das Ausbessern großer Schlaglöcher.

Bepflanzungen laufen weiter

Noch sind die Notfallpläne reine Theorie, die Arbeiten der SK laufen normal weiter: Es werden Frostschäden auf den Straßen beseitigt, bunte Blumen und Bäume gepflanzt. Die Grünflächenpflege finde ebenfalls statt. Allerdings seien nach Möglichkeit nur zwei Mitarbeiter pro Fahrzeug unterwegs. Bei einigen großen Fahrzeugen brauche es allerdings eine Besatzung von drei Personen. „Wir hoffen, dass wir alles aufrechterhalten können“, sagt Buchloh-Adler. Klar sei aber auch, dass diese Arbeiten als erstes wegfallen würden, sollte sich die Corona-Situation verschlimmern.

Saubere Fußgängerzone

Die Fußgängerzone sei so sauber wie nie, da sich dort weniger Menschen aufhalten. Nun hätten die Mitarbeiter Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, etwa das Wildkraut zu jäten.

Ein Mitarbeiter positiv getestet

Wie sieht es mit Schutzausrüstung aus? Die Mitarbeiter hätten 100 selbstgenähte Masken erhalten, die in der hauseigenen Wäscherei gereinigt werden. 100 Masken mit auswechselbarem Filter seien bestellt, bei der Stadt sei der Bedarf für 1000 FFP2-Masken angemeldet worden, damit sich die Mitarbeiter bei der Arbeit schützen können.

Eine Corona-Welle gibt es bei der SK aktuell nicht. Ein Mitarbeiter sei positiv getestet worden, seine Kontaktpersonen bereits aus der Quarantäne zurück. Was mittlerweile vorhanden sei: ausreichend Desinfektionsmittel für Oberflächen und Hände.

Die Mitarbeiter in der Verwaltung seien nach Möglichkeit im Homeoffice, wer ins Büro kommen müsse, sitze einzeln in einem Raum, in den Fluren gebe es Einbahnstraßen-Verkehr, berichtet Buchloh-Adler.

Wann öffnet Wertstoffhof?

Wichtig sei, dass es bald wieder eine Verkaufsstelle für Wertstoffsäcke und gelbe Säcke gebe. Bisher seien für all jene, die sich mit einem Bedarf bei der SK gemeldet haben, individuelle Lösungen gefunden worden. Weiter gebe es Überlegungen, den Wertstoffhof an der Daennerstraße Ende April, Anfang Mai wieder zu öffnen.