Wie sie wohl dieses Jahr aussehen wird? Im vergangenen Jahr war die Grundfarbe der Glühweintasse zweifarbig: außen weiß, innen dunkelblau. Dieses Jahr ist die Farbe der Keramiktasse durchgängig uni. Farblich könnte es eine Mischung aus einem rötlichen und einem bräunlichen Ton sein. Auf jeden Fall ein warmer Farbton. Er steht der Glühweintasse 2022 gut zu Gesicht.

Als stilisierte Bildmotive haben sich markante Gebäude der Stadt bewährt: Marienkirche, Pfalztheater, Rathaus und Humbergturm sind zu erkennen. Über ihnen der Himmel mit goldenen Sternen. Die reichen bis zum Weihnachtsmann, der es sich mit roter Zipfelmütze und weißem Rauschebarte auf einem Stuhl bequem gemacht hat und Kinder mit Geschenken überrascht.

Längst ein Sammlerobjekt

Wie der Weihnachtsschmuck zum Weihnachtsmarkt, gehört die Glühweintasse zum Glühweinstand. Jedes Jahr aufs Neue ordert Karl Knörr in Absprache mit Roswitha Henn-Nickel die Tassen im 0,2-Liter-Format. Als langjährige Sprecher des Weihnachtsmarktes wissen beide, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, was unter Besuchern gefragt ist. „Mit dem Aussehen der 35. Glühweintasse sind wir sehr zufrieden“, freut sich Karl Knörr. Wie ihre Vorgänger wird sie die Reihe der Jahrestassen unter der Decke des Glühweinstandes ergänzen und in der Weihnachtsstube die mit Glühweingefäßen bestückte Glasvitrine aufwerten. „Eine Sammlung, die unter Besuchern immer wieder Staunen und Gesprächsstoff auslöst.“ Als Kultobjekt sei die Tasse auch bei etlichen Sammlern gefragt. „Ich hab sie alle“, hört er immer mal wieder von Gästen.

„Garantiert Pfälzer Winzerweine“

Zum Füllen der Tasse steht eine Auswahl an Glühwein und Fruchtglühwein bereit. Wer es edel mag, greift zu einem Dornfelder aus dem Barrique-Holzfass oder zu einem Chardonnay. „Garantiert Pfälzer Winzerweine.“ Um 50 Cent ist die Tasse Glühwein aufgeschlagen. „Die Kosten“, verweist Karl Knörr auf gestiegene Einkaufspreise. Der Weihnachtsmarkt sei angelaufen. „Wegen des Wetters der letzten Tage eher verhalten.“ Begeistert seien die Besucher, dass der Weihnachtsmarkt überhaupt wieder stattfindet, hat er beobachtet. Bauen kann Karl Knörr auf einen festen Personalstamm von 20 Mitarbeitenden. Gearbeitet wird täglich in zwei Schichten.