Die Kammgarnspinnerei Kaiserslautern war eine der bedeutendsten Fachbetriebe der Textilbranche in Deutschland und eines der größten Unternehmen der Stadt. In den besten Zeiten beschäftigte das Werk rund 3000 Menschen. Das 1857 gegründete Unternehmen eröffnete am 24. August 1981 ein Konkursverfahren. Am 15. Januar 1982 wurde die Produktion eingestellt. Die Volksrepublik China kaufte 1983 den gesamten Maschinenpark.

Im Laufe des Konkursverfahrens hatte die damalige Fachhochschule schon einen Teil der Räume übernommen. Die Stadt hat das Kulturzentrum Kammgarn eingerichtet und durch die Landesgartenschau