Leonie hat ME/CFS. Es gibt kaum Behandlungsmöglichkeiten. Mit einer Liegend-Demo in Kaiserslautern soll auf die Situation der Erkrankten hingewiesen werden.

Während Gleichaltrige zur Schule gehen, sich mit Freunden treffen und ihren Hobbys nachgehen, verbringt Leonie (15) die Tage bei geschlossenem Fensterladen zu Hause in Erfenbach in ihrem Bett. Sie ist zu schwach, um aufzustehen. Geschweige denn, die Schule zu besuchen und am familiären Alltag teilzunehmen. Ihre tägliche Aktivität geht über eine Stunde nicht hinaus. Die Zeit muss sie sich einteilen. Beispielsweise um mit einer Sonnenbrille kurz ihr Zimmer zu verlassen und in häuslicher Umgebung mit Unterstützung ihrer Eltern ein paar Schritte zu laufen, sich aufs Sofa zu setzen und ihren Frettchen zuzuschauen. Diese zaubern ihr jeden Tag ein kleines Lächeln ins Gesicht und werden von ihren Eltern deshalb auch „Therapie-Frettchen“ genannt. Ihre körperliche Verfassung hat sich in der letzten Zeit so verschlechtert, dass sie über eine Magensonde ernährt werden muss.

Das war nicht immer so. Noch im April 2023 besuchte Leonie, damals 13 Jahre alt, die achte Klasse des St.-Franziskus-Gymnasiums. Plötzlich wurde ihr im Unterricht schlecht, sie kippte um und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wie ihre Eltern Angela und Thorben erzählen. „Leonie wurde auf den Kopf gestellt und als kerngesund entlassen. Alleine auffällig war der hohe Puls“, berichten ihre Eltern. Weitere drei Male musste Leonie das Krankenhaus aufsuchen. Da die Organe keine Auffälligkeiten zeigten, lag für die Mediziner eine psychosomatische Erkrankung nahe. Eine erste Diagnose erhielt Leonie nach der Untersuchung durch einen Spezialisten in Mannheim. Dieser habe auf „POTS“ getippt, eine Funktionsstörung des autonomen Nervensystems, erzählt ihr Vater. Die Krankheit mache sich durch einen drastischen Anstieg der Herzfrequenz bemerkbar. Wenn Leonie sich von einem Stuhl erhob, sei ihr Puls auf 200 gestiegen. Um den Puls zu regulieren, habe man ihr zu Kompressionsstrümpfen geraten.

Schnell gab es den Stempel „psychosomatisch“

2024 konnte Leonie die Schule nur unregelmäßig besuchen. Oftmals nur stundenweise. Den Lernstoff erarbeitete sie überwiegend selbst. Zu Klausuren musste sie von ihren Eltern zur Schule gefahren werden. Auch hat man ihr alternative Arbeiten angeboten. „In der neunten Klasse hat Leonie trotz ihrer Fehltage zu den Klassenbesten gehört“, erinnert sich ihre Mutter. Im Spätsommer 2025 wurde das Mädchen für einen Monat in eine Spezialklinik für Jugendliche in Garmisch eingeliefert. Nach ausführlichen Untersuchungen und Befragungen wurde ihr die Diagnose ME/CFS bescheinigt. Die Abkürzung steht für Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue Syndrom.

„Eine schwere körperliche Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad der Behinderung führt“, heißt es in einer Info der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS. Der Weltgesundheitsorganisation sei die Krankheit seit 1969 bekannt, weiß ihr Vater. Von der Forschung weniger beachtet, gebe es seit sechs Jahrzehnten weder entsprechende Medikamente noch Therapien dagegen, bedauern die Eltern. Auslöser der Krankheit könne Corona, aber auch eine andere Viruserkrankung sein. In Deutschland gebe es mehr als 650.000 Betroffene, die an ME/CFS erkrankt sind – unter ihnen viele Kinder und Jugendliche.

Kein Treffen mit Freunden mehr möglich

Mit der Krankheit stark verändert hat sich der Alltag von Leonie. „Pacing“, ein Konzept, das Aktivitäten und Ruhepausen so dosiert, dass individuelle Belastung und Überlastung vermieden werden, bestimmt seither ihren Tagesablauf. Seit Dezember 2025 konnte sie weder in Präsenz noch online die zehnte Klasse besuchen oder sich mit Freunden treffen. Weil ihr das Lesen immer schwerer fällt, greift sie hier und da zum Hörbuch. Fernsehen ist ihr nicht mehr möglich. Leonies Gewicht hat sich um zehn auf 37 Kilogramm reduziert. Zwar sei ihr Magen gesund, sie könne aber nicht mehr essen, erläutert ihr Vater. Dankbar sind die Eltern für die Betreuung durch das Ambulante Kinderhospiz und Palliativ Zentrum Neustadt. Einmal wöchentlich und bei Bedarf komme das Team vorbei und versorge Leonie medikamentös. „Ihr Lebensmut ist gut. Ein Wille ist da. Leonie ist eine Kämpferin“, sagt ihre Mutter.

Anlässlich des internationalen ME/CFS Aktionstages am 12. Mai hat Leonies Vater für Samstag, 9. Mai, 13 bis 15 Uhr, vor dem Rathaus zu einer „LiegendDemo – Long-Covid ME/CFS“ aufgerufen. Die Aktion mit dem Motto „Versorgung, Aufklärung, verbindliche Forschung – jetzt!“ findet zwischen dem 8. und dem 12. Mai in mehr als 30 Städten bundesweit statt. Für Personen, die an den Folgen der Krankheit bereits verstorben sind, und für Betroffene, die aufgrund ihres unerträglichen Zustands den begleiteten Suizid gewählt haben, wird es eine Schweigeminute geben. In einem etwa 15-minütigen „Liegend-Teil“ werden alle, die es gesundheitlich können und wollen, in Stille für die Erkrankten Zuhause, die nicht selbst teilnehmen können, auf dem Boden liegen oder sitzen. Dazu werden Besucher gebeten, Isomatte oder Camping-Liege/-Stuhl mitzubringen. „Wir wollen die sichtbar machen, die sonst niemand sieht“, sagt Thorben Fritz, Sprecher der „Initiative #LiegendDemo“ in Kaiserslautern.

Traum von der Tierärztin ist still geworden

Mit Bildern und Statements werden an ME/CFS-Symptomen erkrankte Personen „sichtbar“ gemacht. „Eine Idee von Leonie, an der sie mitgearbeitet hat, sie umzusetzen“, so ihre Mutter. Leonie selbst sagt auf einem Plakat über sich: „Ich möchte so gerne einmal Tierärztin werden! Mein Traum ist noch nicht gestorben, aber er ist still geworden. Wir brauchen Forschung und ein System, welches unsere Träume wieder zum Leben erweckt. … Jetzt!“ Bei der Veranstaltung wird auch der Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves (SPD), Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages, zu Wort kommen.

Bereits am Vorabend der „LiegendDemo“ in Kaiserslautern am Freitag, 8. Mai, werden die Organisatoren auf dem Betzenberg beim letzten Heimspiel des 1. FCK gegen Arminia Bielefeld ab 17 Uhr mit einem Infostand hinter der Südtribüne präsent sein.