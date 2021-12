Die knappe Niederlage im Nachholspiel der DCU-Bundesliga mit einem schwachen Ergebnis beim Tabellenschlusslicht war für die Mehlinger wenig erfreulich. 5168:5173 unterlag der SKC beim CKC Morenden Bayreuth.

Das Spiel auf den schwer zu bespielenden ESV-Bahnen hatte in keiner Phase Bundesliganiveau. Abgesehen davon war es aber spannend bis zur letzten Kugel. Der Spannungsbogen wurde bereits vom Startpaar Andreas Rahm und Wolfgang Heß aufgebaut.

Durch die Verletzung von Wolfgang Heß, für den Roland Janke nach 100 Wurf übernahm und weil beide nicht ins Spiel fanden, gingen die Richard-Wagner-Städter mit 30 Kegeln in Führung. Im zweiten Drittel hatten Mario Dietz und Nicolas Reichling ihre Kontrahenten über drei Bahnen durch Umbau des Rückstandes in eine 41-Kegel-Führung voll im Griff. Damit hatten sie ihr Pulver verschossen, denn auf der letzten 50er-Distanz, in der die Bayreuther auf 13 verkürzten, war der Faden gerissen.

Enges Finale

Mit dem knappen Vorsprung im Rücken erging es dem Schlusspaar Gerald Drescher und David Rahm ebenso. Nach gelungenem Absetzungsversuch in der Anfangsphase wurde es zum Ende hin immer knapper. Mit den letzten beiden Kugeln räumte Michael Prill im vorletzten Wurf die Platte und besiegelte mit seinem letzten Wurf die Fünf-Kegel Niederlage der Mehlinger.

Pressewart Wolfgang Heß und das Team waren enttäuscht wegen der knappen Niederlage und des schwachen Auftritts. „Uns war klar“, so Heß, „dass wir auf den Bahnen keine Riesen spielen werden, aber die schlechte Leistung ist nicht nur den Bahnen geschuldet. Leider habe ich mir nach 27 Kugeln eine Verletzung geholt. Die Auswechslung nach 100 Kugeln und sehr schwachen 399 Kegel war logische Folge. Vielleicht hätte ich schon nach 50 Kugel rausgehen sollen.“

So spielten sie

CKC Morenden Bayreuth: Stefan Kullman (902), Justin Schreiner (830), Christopher Jung (818), René Ott (842), Michael Prill (874), Julian Böhm (907)

SKC Mehlingen: Andreas Rahm (894), Wolfgang Heß/Roland Janke (808/399/409), Mario Dietz (897), Nicolas Reichling (806), Gerald Drescher (901), David Rahm (862)