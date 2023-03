Das sorgt für Verwunderung bei so manchem Spaziergänger: Dicke blaue Kabel liegen derzeit auf gut zwei Kilometern Länge neben Feldwegen zwischen den Ortsteilen Niedermohr und Reuschbach. Was es damit auf sich hat? Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach erneuern die Wasserversorgung vom Pumpwerk Niedermohr in die Reuschbach. Damit soll die bestehende und in die Jahre gekommene Leitung ersetzt werden. Parallel dazu wird auch Glasfaser mitverlegt, informiert Ralf Hechler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (CDU). In puncto Glasfaser hat sich auch im Ortsteil Schrollbach und in Kottweiler-Schwanden etwas getan: Am Montag haben die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach dort die Ausbauarbeiten gestartet, die Woche zuvor war Spatenstich für das schnelle Internet in Kottweiler-Schwanden gewesen. Allein dort werden laut Hechler 2,6 Millionen Euro in den Glasfaserausbau investiert und acht Kilometer Netz ausgebaut.