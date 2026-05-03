Das Auftaktkonzert des Kultursommers am Samstag in der Stiftskirche begann gleich mit einer programmatisch geschickten, rhetorischen Frage.

„Wirklich nur golden?“ Die vielen Stimmen der Zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts boten den gesellschaftspolitischen und kulturgeschichtlichen Stoff für einen musikalischen Dialog für den Frieden. Dazu suchte und fand Pfarrer Stefan Bergmann zwischen den damaligen und den jetzigen 20er-Jahren viele Parallelen. Er zeigte den Widerspruch dieser Abschnitte in der jüngsten Geschichte auf: Aufbruchstimmung oder Umbruch, Auf- oder Abschwung, Euphorie oder Resignation? Bergmanns Antinomien und Analogien waren frappierend und irritierend zugleich und regten zum Nachdenken an. Gibt es einen Fortschritt im Bewusstsein?

Musikalisch war die Gegenüberstellung von unterschiedlichen Musikkulturen und Traditionslinien der wesentliche Aspekt und da betrat die Evangelische Kantorei der Stiftskirche unter der Leitung von Beate Stinski-Bergmann mutig Neuland: Traditionelle Musik aus Marokko basiert nicht primär auf dem europäischen, traditionellen Dur-Moll-Tonsystem, sondern auf dem arabischen Maqam-System, das auch ungewöhnliche Intervalle wie Vierteltöne einbezieht: Ein Experiment, das zu interessanten Klangreizen aber auch zu vorsichtigen Annäherungsversuchen führte.

Flexible Frauenstimmen

Dabei zeichneten sich vor allem die Frauenstimmen durch Flexibilität aus, wobei der Arrangeur dieser Aufführungen, Alon Wallach, eher eine Synthese anstrebte, die noch gut zu realisieren war. Durch die in den 20er-Jahren geborene jugoslawische, jüdische Songwriterin Flory Jagoda und das vertonte Gedicht („Eli, Eli“) der damaligen ungarisch-jüdischen Widerstandskämpferin Hannah Szenes ergab das kaleidoskopartige Programm einen erschütternden Einblick in die Dramatik des politischen Geschehens, was in den Vorträgen zwingend erfasst und vermittelt wurde.

Die menschliche Fähigkeit der Sublimation, eine von Siegmund Freud erklärte Neigung, gesellschaftliche und innere Konflikte durch künstlerischen Ausgleich umzuwandeln, erklärt den programmatischen Gegenpol: Leichtlebige Lieder von Friedrich Hollaender, euphorische Stimmungen dann bei Rudolf Schanzer, dem damaligen bekannten Librettisten von heiteren Operetten.

Orient und Okzident

Sie wurden von der Solosängerin Marie Louise am damaligen Lebensnerv zwischen Schein(welt) und Sein genau getroffen: Ein Hauch lasziv, naiv, stets aber expressiv und mit einer sehr natürlich klingenden und betörend schönen und in Reinkultur aufwartenden Stimmführung. Die machte alles zum kunstästhetischen Genuss, wenn auch die Texte aus heutiger Sicht befremdlich erscheinen mögen, etwa: „Ich hol dir vom Himmel das Blau“.

Für den eigentlichen Völker und Kulturen verbindenden Aspekt sorgte nach der Pause der Chor der alevitischen Gemeinde Saarbrücken unter der Leitung von Hasan Hüseyin Talaz. Benannt nach einem türkischen Friedenslied zur Aussöhnung mit Griechenland profitierte von den Klangfarben einer Kastenzither (Kanun) oder orientalischer Laute und erwies sich im harmonischen und akkuraten Zusammenklang mit Muhittin Kemal in dieser interkulturellen Begegnung als ein sehr erfahrener und homogener Frauenchor. Die sehr lebendige und facettenreiche Aufführung in der Synthese aus Orient und Okzident avancierte zum eigentlichen Höhepunkt zu vorgerückter Stunde.