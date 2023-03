In der Friedenstraße hat DHL eine neue Packstation in Betrieb genommen. Sie ist solarbetrieben.

Die Packstation in der Friedenstraße 96, beim Netto-Markt, umfasst 75 Fächer und ermöglicht einen Paketempfang und -versand rund um die Uhr. DHL knüpft das Packstationsnetz damit „noch dichter“, wie das Unternehmen mitteilt. Kunden können dort rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die einzelnen Standorte der Packstationen findet jeder unter www.postfinder.de. DHL verfügt derzeit laut eigenen Angaben über 11.000 Packstationen mit über eine Millionen Fächern bundesweit.

Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose App „Post & DHL“. Die App-gesteuerte Packstation benötigt außerdem kein Display, da der Kunde sie ausschließlich per Smartphone bedient. Die App-gesteuerten Packstationen wurden laut DHL intensiv getestet und haben sich bei den Nutzern bewährt. Die neuen Packstationen mit Solarzellen auf dem Dach können auch an Orten aufgestellt werden, an denen dies vorher nicht möglich gewesen wäre, da keine externe Stromquelle mehr benötigt wird, sagt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group.

Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer Packstationssendung laut DHL bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. Bundesweit be- und entladen aktuell rund 20.000 klimafreundliche Elektro-Fahrzeuge die Packstationen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Kunden können ihre Päckchen und Pakete zudem in den rund 24.000 Filialen und DHL-Paketshops abgeben und Sendungen auch direkt dort empfangen.