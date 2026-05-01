In Kaiserslautern haben Gewerkschafter am Tag der Arbeit vor Einschnitten beim Sozialstaat gewarnt. Vor allem die Bundespolitik geriet in die Kritik.

Die Maikundgebungen der Gewerkschaften in Kaiserslautern haben im Hof der Kammgarn eine lange Tradition. Unter den Klängen der Combo „Poker Kings“ wurde der Tag der Arbeit erneut in familiärer Atmosphäre begangen. Viele Teilnehmende kennen sich seit Jahren, die gewerkschaftliche Solidarität war spürbar. Gleichzeitig fiel auf, dass die Wortbeiträge deutlich schärfer gegen die Politik ausfielen.

Vor allem die Bundespolitik stand im Fokus. Thorsten Schmidt, Gewerkschaftssekretär des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Pfalz, erinnerte daran, dass schon bei den ersten Maikundgebungen der Acht-Stunden-Tag gefordert worden sei. Es sei „eine Schande“, dass dafür nach so langer Zeit wieder gekämpft werden müsse. Aus einer Sicht sind kapitalistische Gier und die fortgesetzte Ausbeutung von Beschäftigten dafür verantwortlich.

„Die Beschäftigten sind nicht schuld an dieser Krise!“

Hauptredner war Roland Strasser, Landesbezirksleiter des DGB Rheinland-Pfalz und Saarland von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Er sprach von einer Vertrauenskrise in der Gesellschaft, die durch internationale Entwicklungen verschärft werde. „Wenn Preise steigen, trifft das nicht alle gleich“, sagte Strasser. „Es trifft vor allem diejenigen, die ohnehin schon kämpfen müssen.“ Besonders betroffen seien Menschen ohne finanziellen Puffer, die nicht ausweichen könnten. „Die Politik darf die Menschen nicht alleine lassen“, forderte Strasser. „Denn eines zeigt sich immer wieder: Der Markt regelt eben nicht alles.“

Strasser kritisierte Angriffe von Neoliberalen und Konservativen auf den Sozialstaat. Zur Debatte stünden Karenztage, höhere Zuzahlungen bei Medikamenten, Einschnitte bei Gesundheitsleistungen für gesetzlich Versicherte, Kürzungen bei Lohnfortzahlung und Krankengeld sowie ein höheres Renteneintrittsalter. Auch die Frage, ob in Zukunft eine Basis-Rente trotz 45 und mehr Beitragsjahren ausreiche, sorge für Unruhe. „Die Beschäftigten sind nicht schuld an dieser Krise“, rief Strasser den Versammelten zu.

Wer hart arbeitet, verdient Respekt

Die Ursachen lägen in verschleppten Investitionen, kurzfristigem Gewinnstreben, mangelnder Innovationspolitik und einer Politik, die zu oft auf Sparen statt auf Zukunft gesetzt habe. „Wir haben unsere Infrastruktur vernachlässigt, zu wenig in Bildung investiert und Zukunftstechnologien verschlafen. Und jetzt sollen die Beschäftigten die Rechnung bezahlen.“ Hart arbeitende Menschen verdienten Respekt, keine Belehrungen.

„Unsere Errungenschaften sind kein Luxus“, sagte Strasser weiter. „Der Acht-Stunden-Tag schützt unsere Gesundheit, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall unsere Existenz.“ Erforderlich sei eine Politik, die sich am Menschen orientiere – und nicht an der Marktlogik.