Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Kaiserslautern hat sich in den vergangenen Jahren ein Forschungsschwerpunkt zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt. Um diesen international sichtbar zu machen, findet am 26. November eine Konferenz statt, die im Kalender der EU-Ratspräsidentschaft zu finden ist.

Im Juli hat Deutschland für sechs Monate die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union (EU) übernommen. Im Zuge dessen sei die Idee aufgekommen, den KI-Standort Kaiserslautern auf