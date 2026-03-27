Karsten Wildberger ist seit 2025 der erste Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung überhaupt. Er war zu Gast beim DFKI – und hörte aufmerksam zu.

„Das sollten wir vertiefen.“ Karsten Wildberger nickt kurz, schaut zu Andreas Dengel, dann zu Antonio Krüger. „Wir wollen den Unternehmen helfen, da bin ich sehr offen.“ Einen Bundesminister, zumal den ersten für die Digitalisierung in Deutschland, dessen Zuständigkeit wie gemacht für das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz ist, den hat man nicht alle Tage zu Gast im Haus.

Mitte März war es soweit, Antonio Krüger, der Geschäftsführer des vor fast 40 Jahren in Saarbrücken und Kaiserslautern gegründeten DFKI, und der Standortdirektor in Kaiserslautern, Andreas Dengel, stellten dem Bundesminister vor, was das DFKI so alles macht – und was es auch so erfolgreich macht. Rund 1400 Mitarbeitende hat das DFKI, mehr als die Hälfte davon in Vollzeit. Kernmission: Der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Künstlicher Intelligenz und deren Anwendungsmöglichkeiten aus der Wissenschaft heraus, „rein in Gesellschaft und Wirtschaft“, wie es Krüger skizzierte. Dabei sollen nicht nur die vielen namhaften Gesellschafter des DFKI, sondern auch kleinere Mittelständler profitieren können. „Das ist unser Kern“, sagte Krüger. Genau dann, als Andreas Dengel diesen Kern weiter ausführte, davon berichtet, dass Unternehmen dabei geholfen werden muss, KI im Alltag einzusetzen, „vertrauenswürdige KI“, wie Dengel unterstreicht, hakt Wildberger ein, verspricht eine Vertiefung. Im Moment, hatte Dengel zuvor erklärt, liege da einiges brach, eine mit der alten Bundesregierung geschlossene Vereinbarung sei ein wenig ins Stocken geraten, weshalb das DFKI Projekte selbst finanziere. „Deutschland muss KI-fit werden, die Gefahr droht, da ein wenig den Anschluss zu verlieren“, unterstrich Dengel.

Bei einem zweiten Themenkomplex, rund um das Thema Kommunen digital und zukunftsfähig gestalten, wurde der Bundesminister ein zweites Mal hellhörig. Martin Memmel stellte dabei auch das Projekt „MPSC Südwest Cluster“ vor, bei dem es grob darum geht, die vielen, in Verwaltungen vorliegenden Daten besser zu nutzen und sichtbar zu machen. Wie ist etwa die Altersstruktur in einem Landstrich? Welche Entwicklungen zeichnen sich ab? Das Kernproblem dabei sei nicht die Entwicklung einer Software, mit der sich solche Fragen beantworten lassen. Viel schwieriger sei es, die Informationen innerhalb der Strukturen der Verwaltung zugänglich zu machen, erklärte Memmel. In wenigen Monaten laufe die Förderung des Projekts aus. „Ein Stopp der Aktivitäten wäre ein Jammer.“ Karsten Wildberger hakte auch hier ein, fragte nach einer möglichen Nachnutzung der Erkenntnisse aus dem Projekt und nach der Übertragbarkeit auf andere Kommunen, nicht nur auf diejenigen in Rheinland-Pfalz, die bei dem Projekt dabei sein. Er wolle dazu eine Verbindung zum zuständigen Staatssekretär herstellen, sagte der Minister. „Wir bringen dann auch ein wenig Geld mit“, stellte Wildberger gar eine mögliche Förderung in den Raum.

„Es war das erste längere Treffen, und es war sehr wertvoll.“ Andreas Dengel zeigte sich mit dem rund 90-minütigen Besuch des Ministers in Kaiserslautern sehr zufrieden. Was KI in Zukunft alles leisten kann und was es vor allem kleineren Betrieben aus dem Mittelstand bringen kann, sei ein Thema, an dem weiter gearbeitet werden muss, Stichwort Transformation. Beim Minister habe er dafür offene Ohren beobachten können. „Der Minister hört zu.“