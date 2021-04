Der Anbau ist seit einigen Wochen fertig, es wird noch an Details gearbeitet, richtig bezogen wird er aber wohl erst, wenn die Corona-Pandemie abgeebbt ist. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat seine Räume an der Trippstadter Straße erweitert.

Rund anderthalb Jahre war an der Erweiterung gearbeitet worden. Im April 2019 ging es los, letzte Handgriffe wurden im Oktober erledigt, derzeit werden die Räume eingerichtet. Wie Christian Heyer, Sprecher des DFKI in Kaiserslautern, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, werden die meisten Räume in dem neuen Gebäudeteil wohl aber erst nach Ende der Corona-Pandemie bezogen werden. Grund: Die meisten DFKI-Mitarbeiter arbeiten derzeit aufgrund der Verordnungen rund um Corona von Zuhause aus und nicht in ihren Büros an der Trippstadter Straße. Ein großer Teil der rund 2500 Quadratmetern Nutzfläche in dem Anbau sind Büroräume.

Büroräume und Forschungslabors

Aber nicht ausschließlich: In dem Anbau werden auch Forschungsräume für die beiden Forschungsbereiche Innovative Fabriksysteme (unter der Leitung von Martin Ruskowski) und Intelligente Netze (Leitung: Hans Dieter Schotten) eingerichtet. Im Dachgeschoss werden laut Heyer außerdem zwei Klassenzimmer eingerichtet, in denen – grob gesprochen – untersucht werden soll, wie Lernen funktioniert. Die beiden Räume gehören zum „Immersive Quantified Learning Lab“ (IQL), nach DFKI-Angaben eine cyber-physische Lernumgebung mit technologiebasierten, interaktiven Kommunikationsmedien. Es werden durch moderne Sensortechnik, wie Eyetracker, also Sensoren, die verfolgen, wo ein Proband hinschaut, Daten erhoben, die dabei helfen sollen zu verstehen, wie Lernen funktioniert. Dabei geht es darum, Vorgänge durch Daten sichtbar zu machen, die für Beobachter eigentlich unsichtbar sind: Wie fühlt sich jemand in einer Lernsituation? Ist die Aufgabe womöglich zu schwer? Wie wirkt sich die Lernumgebung aus?

Baukosten von rund sieben Millionen Euro

Im Oktober wurde das Gebäude, das vom Kaiserslauterer Unternehmen Planart entworfen und von der Firma OBG Hochbau gebaut wurde, übergeben. Der Bau kostete rund sieben Millionen Euro. Die Erweiterung war unter anderem auch deshalb notwendig geworden, weil das DFKI laut Heyer immer weiter wächst: Das DFKI hat deutschlandweit etwas mehr als 1100 Mitarbeiter, rund 340 davon arbeiten in Kaiserslautern.