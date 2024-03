Für die E-Sportler des 1. FC Kaiserslautern stand die zweite Runde im DFB-ePokal gegen EST Cologne an. FCK konnte sich gegen die Kölner im „Best-of-three“-Modus durchsetzen und so den Einzug in die nächste Runde feiern.

Im Gegensatz zur Virtual Bundesliga, gibt es im DFB-ePokal keine 2v2-Spiele. Zudem finden die Spiele im sogenannten „95er-Modus“ statt, also haben alle Spieler dieselbe Gesamtstärke. Dennoch werden die Spiele im Best-of-three ausgespielt, also gewinnt die Mannschaft, welche zwei Siege in den Einzelspielen holt.

Das erste Einzelspiel für den FCK bestritt Philipp „xBony7“ Burg gegen „EiscafeSanMarco“. Burg zeigte eine gute Leistung und besiegte den Kölner mit 3:1. Adrian „Nickstar017“ Starkbaum bekam damit im zweiten Spiel direkt die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Dank einer konzentrierten Leistung konnte Starkbaum seinen Gegner mit 3:0 besiegen und das Weiterkommen somit fixieren.

In der nächsten Runde gegen Borussia Dortmund

In der nächsten Runde trifft der 1. FC Kaiserslautern auf Borussia Dortmund. Die Dortmunder besiegten in der ersten Runde den TSV Waldangelloch. In der zweiten Runde feierte der BVB das Weiterkommen gegen den SV Blau-Weiß Salzhemmerdorf. Das Spiel findet am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr statt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ins Achtelfinale einziehen konnten“, zeigt sich E-Sport-Koordinator Adrian Starkbaum zufrieden. „Nun gehen wir intensiv in die Spielvorbereitung, um auch den BVB zu besiegen und ins Viertelfinale einzuziehen.“