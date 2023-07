Ellen Schwiers war nicht nur eine der profiliertesten deutschen Bühnen- und Filmschauspielerinnen, sondern darüber hinaus Regisseurin, Prinzipalin und vor allem eine selbstbewusste wie unabhängige Frau, die kein Blatt vor den Mund nahm. 1972/73 war sie jeweils Gast am Pfalztheater. Über einen früheren Lauterer Intendanten berichtet sie wenig schmeichelhaft in ihren Memoiren.

Der Erinnerungen der Aktrice – Titel: „Dich hat der Esel im Galopp verloren“ - erschienen kurz nach ihrem Tod im April 2019. Das Buch bezeugt ihre tiefe Hingabe ans Theater, ihre lebenslange Aufgeschlossenheit für alles Neue, ihre Menschenfreundlichkeit und Courage. Ab Seite 203 geht es um die Uraufführung des Rolf-Hochhuth-Stücks „Lysistrate und die Nato“, in der sie 1974 am Theater Essen die Titelrolle spielte. Regie führte der dortige Intendant Erich Schumacher, der in jungen Jahren Chef des Lauterer Pfalztheaters gewesen war.

Wie Ellen Schwiers schildert, waren die Proben von Unstimmigkeiten zwischen Autor und Regisseur bestimmt: „Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Dr. Schumacher und Hochhuth, der ebenso wie ich seine Probleme mit vielen Regieanweisungen Schumachers hatte. (...) Schumacher meinte sehr autoritär, dass ich das zu tun habe, was er sage. Als ich konterte, dass dies Nazi-Methoden seien, ging er wie das HB-Männchen an die Luft, verließ den Saal und schlug krachend die Tür hinter sich zu.“

Der wunde Punkt des Direktors

Erst nachträglich will die (damals bereits international renommierte) Schauspielerin erfahren haben, „dass ich seinen wunden Punkt getroffen hatte, denn Erich Schumacher war ein alter Nazi und hatte 1938 als jüngster Intendant Deutschlands das Theater in Kaiserslautern übernommen“ .

In der Tat hatte der umtriebige Theater-Allrounder – geboren im baden-württembergischen Kenzingen (Kreis Emmendingen) und aufgewachsen in Essen – schon in jungen Jahren eine beachtliche Karriere gemacht. Noch während seines Studiums der Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte wurde ihm vom Stadttheater Nordhausen (Thüringen) eine Stelle als Dramaturg angetragen.

Im Jahr 1933, als Adolf Hitler gerade das Kanzleramt übernommen hatte, trat Schumacher in die Nazi-Partei ein und erwarb er mit einer Arbeit über „Shakespeares ,Macbeth’ auf der deutschen Bühne“ den Doktortitel. In dem 300-Seiten-Wälzer wies er ganz im Sinn der neuen Ideologie dem deutschen Theater die „größten völkischen Verpflichtungen und Aufgaben“ zu. Noch vor der Promotion wurde Schumacher Erster Spielleiter und Chefdramaturg am Stadttheater Saarbrücken. Nach einem sehr kurzen Zwischenspiel als stellvertretender Direktor in Gießen wechselte er auf den Chefsessel des Landestheaters Kaiserslautern.

Vielen waren schon gegangen

Zu diesem Zeitpunkt war Schumacher 29 Jahre alt. Die wenig jüngere Lauterer Opernsängerin Hilde Mattauch war als Jüdin schon mit Beginn der Nazi-Diktatur aus dem Ensemble „entfernt“ worden. Der Kapellmeister und Chordirektor Kurt Herbert Adler hatte sich nach Österreich abgesetzt, der Otterbacher Geiger Robert Kant verließ das Theater unmittelbar nach den antisemitischen Ausschreitungen der „Reichskristallnacht“ im November 1938.

Derweil wurde Schumacher mit dem von Hitler zu Kriegsbeginn gestifteten „Schutzwall-Ehrenzeichen“ ausgezeichnet, weil er mit dem Pfalztheater die Truppenbetreuung entlang des Westwalls übernommen hatte. Für seine Verdienste um die „nationalsozialistische Theaterarbeit im Kriege“ erhielt er das „Kriegsverdienstkreuz“.

Wenig erforschter Zeitraum

Die Geschichte des Pfalztheaters im Dritten Reich wurde bislang weder vom Bezirksverband noch vom Bühnenhaus selbst in nennenswertem Umfang aufgearbeitet. RHEINPFALZ-Redakteurin Dagmar Gilcher schrieb 2012, man gehe „allzu oft noch schnell über elf Jahre Kaiserslauterer Theatergeschichte hinweg“. Dem Intendanten Schumacher werden allerdings in der Fachliteratur „unbestreitbare künstlerische Erfolge“ bescheinigt.

Andererseits ergibt sich nach Ansicht des verstorbenen Kulturhistorikers Jürgen Dieter Waidelich „das Mosaik eines Theatermanns, der in hohem Grade zur Funktions-Elite des Dritten Reichs zu rechnen war, seine künstlerischen und organisatorisch beachtlichen Leistungen ganz eindeutig auf nationalsozialistischer Grundlage erarbeitete“.

Untergang im Bombenhagel

Kein Wunder, dass Schumacher das Wohlwollen des obersten Kulturfunktionärs der Nazis fand. Auf allerhöchsten Wunsch des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, wurde er 1940/41 zum Intendanten der Städtischen Bühnen Mönchengladbach-Rheydt berufen. In diesem Stadtteil war Goebbels 1897 zur Welt gekommen. Den Chefposten in Kaiserslautern übernahmen der Wiener Viktor Pruscha und dann Karl Gaebler, ehe das Pfalztheater im Bombenhagel unterging.

Erich Schumacher musste nach Kriegsende zunächst das „Entnazifizierungs-Verfahren“ der Siegermächte durchlaufen. Anschließend arbeitete er als Dozent, fand Aufgaben an den Bühnen von Neuß und Siegburg. 1950 wurde er wieder Intendant, diesmal der Vereinigten Bühnen Mönchengladbach/Krefeld. Schließlich wurden 1958 die Städtischen Bühnen Essen zu seiner neuen Wirkungsstätte, denen er in den folgenden 16 Jahren zu beachtlichem Renommee verhalf.

„Verdient und umsichtig“

Der Historiker Stephan Alexander Glienke stellt in seinem Buch über „Die Nachkriegsgesellschaft im langen Schatten des Nationalsozialismus“ fest, Schumacher habe sich „für eine demokratische Vorzeigepraxis“ eingesetzt. Der Autor Wolfgang Sykorra schreibt dem Essener Theater „überregionale Bedeutung unter der Leitung von Erich Schumacher und Inka Boll als Chefdramaturgin“ zu. Das Hauptaugenmerk des Intendanten galt dem Schauspiel. Das Musiktheater überließ er weitgehend seinem Kapellmeister Gustav König. Außerdem holte er den Tänzer und Choreografen Boris Pilato nach Essen, der später auch zeitweilig in Kaiserslautern engagiert war.

Das Duo Boll/Schumacher gab Regieaufträge an den Emigranten Erwin Piscator und den gebürtigen Mannheimer Claus Leininger. Die Schlesierin Boll versuchte einen „Brückenschlag nach Polen“ und spielte moderne Stücke von Jean Genet, Paul Claudel, Rolf Hochhuth und Peter Weiss. Als Erich Schumacher 1974 in den Ruhestand ging, wurde er allseits als verdienter, umsichtiger und innovativer Theatermann gewürdigt. 77-jährig starb er am 5. September 1986 in Essen.