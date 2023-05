Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am 29. Oktober wird in der Stadthalle in Kirchheimbolanden das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms – ein monumentales Werk. Es singt der Nordpfälzer Oratorienchor, verstärkt um Solisten.

Am Tag der Deutschen Einheit war Mozarts „Requiem“ in Kirchheimbolanden zu hören, nun das Brahms-Werk – Die RHEINPFALZ ging auf Spurensuche nach Analogien und Antinomien