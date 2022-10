Guten Service und einen Blick für die Wiederverwertung, das bescheinigt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Wegen ihres Beitrags zum Ressourcen- und Klimaschutz erhielt sie die Auszeichnung als „Grüner Wertstoffhof“.

In einem bundesweiten Wettbewerb hatte sich die ZAK gegen ähnliche Einrichtungen in der Kategorie „Städtische Region“ durchgesetzt, wie sie mitteilt. Neben dem guten Service, der Abfallvermeidung und Wiederverwertung lobte die DUH ausdrücklich die verschiedenen Bildungsprogramme, digitale Angebote wie die ZAK-App sowie die „Knaudel-Ecke“ als Tauschbörse. In Kaiserslautern habe sich das pfälzische Wort „Knaudeln“ als Begriff für das Angebot auf dem Wertstoffhof etabliert, schildert Dirk Leibfried, Pressesprecher der ZAK. „Die Hälfte der Leute sagt, ,wir gehen zum ZAK’, die andere Hälfte geht einfach auf die Knaudel.“

ZAK-Vorstand Jan Deubig wertet die Auszeichnung als „Ansporn und Motivation für uns“. Das niederschwellige Angebot für die Bewohner aus der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern prädestiniere den ZAK-Wertstoffhof Kapiteltal zum „Vollsortimenter und Center-Wertstoffhof“. Bis zu 100.000 Anlieferer, statistisch gesehen also jeder Haushalt in Stadt und Landkreis, besuche einmal jährlich den Wertstoffhof Kapiteltal. In der Annahmestelle für Problemabfälle werden rund 10.000, am Umweltmobil weitere knapp 17.000 Anlieferer gezählt.

Von der Deutschen Umwelthilfe gemachte Anregungen seien bereits umgesetzt worden, stellt der ZAK-Vorstand fest. So werden aktuell die umweltpädagogischen Ansätze an die Lehrpläne angepasst. Eine eigens von der ZAK konzipierte Wander-App lässt Schülergruppen einen gut ausgebauten Waldpfad von der Eselsfürth bis zum ZAK-Gelände per Fuß erklimmen und an interaktiven Stationen in der Natur spannende Rätsel und Geschicklichkeitsaufgaben zu den Themen Forstwirtschaft, Geschichte, Astronomie und Abfallwirtschaft lösen.